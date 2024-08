La Microfinance expliquée par Xavier Reille (IFC)

Dans le cadre de son cycle de rencontres, le Cercle des ÉCO a organisé, le 6 juin dernier, une table ronde sur le thème: «Comment relever le défi de la bancarisation?». Y ont participé: Mehdi Benbachir, directeur général et membre du directoire de Société Générale Maroc; M’Hamed El Moussaoui, directeur général en charge du support et technologie, et membre du directoire d’Al-Barid Bank; Hakima Alami, directrice du département surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière au sein de Bank Al-Maghrib; et Xavier Reille, directeur de la Société financière internationale (IFC) pour le Maghreb et Djibouti. La conférence était animée par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.

Xavier Reille estime qu’au Maroc les institutions de microfinance jouent un rôle très important dans l’accès, l’usage et la qualité de service pour les TPE. Mais la performance de ce secteur est limitée à un socle de 800.000 clients, ce qui correspond à 3% de la population adulte du Maroc.

«Pourtant, dans une économie à critères comparables, la microfinance devrait couvrir 10% de la population, soit un marché de 3 millions de personnes», indique Reille.

Notons que le total actif, d’à peu près 8 milliards de dirhams, est géré par des associations (AMC), dont une grande partie n’a peut-être pas le capital et la gouvernance pour pouvoir innover et faire grandir ce marché. Ce qui rend d’autant plus nécessaire la loi sur la microfinance.

«Mais, plus que cela, les associations devraient se transformer en banques qui pourront offrir, en plus du microcrédit, des comptes de paiement, d’épargne ou de l’assurance», estime Xavier Reille.

Une prochaine loi devrait aider à soutenir cette branche, avec d’autres modèles alternatifs, comme le paiement mobile et la micro-assurance. La clé des avancées réalisées et de celles à venir, soulignent les opérateurs bancaires, est la bonne entente et les partenariats noués entre les différents acteurs. Chacun apporte sa valeur ajoutée pour pénétrer un marché qui n’est pas aisément accessible. Extrait.