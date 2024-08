Inclusion financière : quid de la règlementation ? (VIDEO)

Dans le cadre de son cycle de rencontres, le Cercle des ÉCO a organisé une table ronde sur le thème: «Comment relever le défi de la bancarisation?». Y ont participé: Mehdi Benbachir, directeur général et membre du directoire de Société Générale Maroc; M’Hamed El Moussaoui, directeur général en charge du support et technologie, et membre du directoire d’Al-Barid Bank; Hakima Alami, directrice du département surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière au sein de Bank Al-Maghrib; et Xavier Reille, directeur de la Société financière internationale (IFC) pour le Maghreb et Djibouti. La conférence était animée par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.

Les panélistes ont partagé leurs visions, afin d’analyser la manière dont la technologie, les partenariats stratégiques et une réglementation adaptée sont essentiels pour transformer le paysage financier du pays et atteindre une inclusion économique véritable et durable.

L’avenir de l’inclusion financière au Maroc est étroitement lié à l’innovation technologique et à la collaboration entre différents acteurs. Pour comprendre pleinement les besoins des clients et offrir des solutions adaptées, une approche holistique intégrant les fintechs et les nouvelles technologies est nécessaire. L’objectif ultime reste l’inclusion économique, qui ne peut être atteinte sans une compréhension complète et une réponse adéquate aux besoins diversifiés des clients. Extrait.