Quelles nouvelles tendances pour les banques ? (VIDEO)

Dans le cadre de son cycle de rencontres, le Cercle des ÉCO a organisé une table ronde sur le thème: «Comment relever le défi de la bancarisation?». Y ont participé: Mehdi Benbachir, directeur général et membre du directoire de Société Générale Maroc; M’Hamed El Moussaoui, directeur général en charge du support et technologie, et membre du directoire d’Al-Barid Bank; Hakima Alami, directrice du département surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière au sein de Bank Al-Maghrib; et Xavier Reille, directeur de la Société financière internationale (IFC) pour le Maghreb et Djibouti. La conférence était animée par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.

M’Hamed El Moussaoui rappelle que les acteurs bancaires ne sont qu’une composante de l’inclusion financière. «Au début des années 2000, on parlait essentiellement de bancarisation. Al Barid Bank, grâce à son maillage territorial et à sa proximité avec les citoyens à revenus modestes et irréguliers, a pu intégrer environ 4 millions de comptes».

Depuis la crise Covid, et avec la publication des circulaires de la Banque centrale ouvrant de nouvelles perspectives, toutes les banques ont accéléré la digitalisation, facilitant ainsi l’accès des citoyens aux services bancaires et financiers. Les banques collaborent désormais avec d’autres acteurs, comme les établissements de paiement et les compagnies d’assurance, pour accélérer le développement de l’inclusion financière.