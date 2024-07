LG révolutionne la livraison avec son nouveau robot CLOi ServeBot

LG Electronics (LG) lance son dernier LG CLOi ServeBot (modèle LDLIM31), un robot de service autonome à porte conçu pour fournir des services de livraison sécurisés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la santé. Doté de quatre portes et d’un vaste espace de rangement intérieur, le CLOi ServeBot peut effectuer des tâches de livraison simples et répétitives afin de réduire la charge de travail du personnel.

Cette introduction renforce encore le portefeuille de robots IA avancés et de solutions de contrôle de robots de LG, s’alignant sur les plans de l’entreprise visant à accélérer l’expansion de ses activités B2B, en particulier dans le secteur de la livraison et des services logistiques. Le CLOi ServeBot a été lancé pour la première fois en Corée du Sud, et des lancements sont prévus sur les marchés clés d’Amérique du Nord et d’Asie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site LG.com.

Le CLOi ServeBot à porte a acquis une reconnaissance internationale conçu pour les environnements intérieurs de l’hôtellerie et de la santé, le LG CLOi ServeBot est capable d’utiliser les ascenseurs pour se déplacer d’un étage à l’autre. Ses six roues, chacune dotée d’une suspension indépendante, offrent une excellente stabilité, ce qui permet au CLOi ServeBot de transporter des boissons sur des surfaces irrégulières sans déversement important. Pour un plus grand confort d’utilisation, les portes du CLOi ServeBot peuvent être réglées pour s’ouvrir ou se fermer automatiquement pendant le fonctionnement. Le LG CLOi ServeBot peut même savoir quand une livraison a été effectuée, car les capteurs de caméra intégrés dans ses compartiments internes détectent quand les articles ont été retirés. Grâce à un algorithme d’intelligence artificielle, le nouveau modèle peut contourner les obstacles en toute sécurité, déterminer l’itinéraire optimal vers sa ou ses destinations et communiquer avec jusqu’à 20 autres ServeBots CLOi pour maximiser l’efficacité des tâches et éviter les collisions potentielles.

L’écran frontal de 10,1 pouces du CLOi ServeBot fonctionne comme une plateforme publicitaire mobile, dont le contenu peut être facilement téléchargé via la LG CLOi Station (accessible via le mobile ou le web) ou l’application mobile CMS. En outre, la dernière solution CLOi de LG peut accompagner les clients vers une destination donnée et fournir un guidage vocal aux utilisateurs malvoyants. En outre, les utilisateurs peuvent surveiller l’état du robot en temps réel à l’aide de la station LG CLOi, qui offre également des fonctions pratiques de radiomessagerie et de programmation.

« Le dernier robot de service de LG utilise des technologies de plate-forme avancées couvrant l’IA, les communications et le contrôle, pour aider à rationaliser les opérations dans les domaines de l’hôtellerie et de la santé », a déclaré Roh Kyu-chan, vice-président et directeur de la division des activités robotiques de LG Business Solutions Company. « En tirant parti de nos capacités et de notre expertise en matière de solutions robotiques, nous continuerons à fournir des modèles innovants de LG CLOi ServeBot pour répondre aux besoins spécifiques de divers secteurs ».

Forte de ses années d’expérience dans le secteur de la robotique, LG continue de fournir des solutions robotiques polyvalentes pour divers environnements, notamment les aéroports, les hôtels, les hôpitaux et les entrepôts. L’entreprise développe actuellement une suite complète de solutions pour gérer efficacement l’ensemble du processus de distribution, depuis la fourniture des robots jusqu’à la livraison des produits commandés sur le dernier kilomètre.