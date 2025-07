Dar Taarji dévoile AKAN, une collection singulière de boutique-hôtels de charme

AKAN puise ses racines dans la culture amazighe, symbole du «corps» et de la «structure», évoquant

la trame sociale et architecturale du Maroc, où chaque pierre, chaque geste, chaque regard

prolonge une mémoire.

AKAN collectionne et relie des joyaux déjà vivants, des maisons enracinées dans la diversité du paysage marocain. Elle soutient leur singularité et leur caractère. Chaque adresse de la collection

possède une histoire, une âme et une réputation forgées par la passion et l’exigence.

Chaque maison dénichée et sélectionnée par AKAN est une œuvre d’art, une invitation à traverser

les époques et à vivre l’hospitalité marocaine comme un moment de culture et d’émotion.

AKAN, SUBTILE, HABITÉE À LA CROISÉE DE LA TRADITION ET DE LA MODERNITÉ

Pensée et imaginée par Jalil Benabbés-Taarji et Youssef Benabbés-Taarji, AKAN incarne une

nouvelle façon de concevoir l’hôtellerie de luxe intimiste au Maroc. Son ambition : faire rayonner

l’hospitalité marocaine en honorant la diversité, la mémoire et le rythme propre à chaque adresse.

AKAN assure la gestion de ses maisons avec rigueur et discrétion, tout en leur offrant un socle

d’excellence opérationnelle et une perspective stratégique pérenne.

Pour incarner cette ambition, la famille Benabbés-Taarji a confié les rênes d’AKAN à Eros Abrile,

Chief Operating Officer. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans des établissements hôteliers

de prestige au Maroc et à l’international, il orchestre la collection avec précision et élégance,

construisant la structure d’AKAN avec passion.

« Il ne s’agit pas d’aligner des établissements, mais de tisser un récit. Celui d’un Maroc vivant,

pluriel, sensible. Celui d’un art d’accueillir qui traverse les générations. Mon rôle est d’accompa

gner cette diversité avec rigueur et fluidité, en veillant à ce que l’harmonie de chaque lieu serve

pleinement l’expérience unique offerte à ses hôtes. »— Eros Abrile, Chief Operating Officer

MARRAKECH, PREMIERS BATTEMENTS DE LA COLLECTION

C’est à Marrakech, ville de contrastes, d’histoire, de mémoire, au carrefour des cultures amazighe,

arabo-andalouse et saharienne que la collection inscrit ses premières maisons.

La Villa des Orangers, ancienne demeure nichée aux portes de la Médina, cultive un art de vivre

feutré et cosmopolite, un luxe confidentiel, façonné par le temps.

Les Deux Tours, domaine unique tissé d’ombres et de lumières en plein cœur de la Palmeraie,

offrent une retraite secrète dans un jardin d’Eden, ici authenticité rime avec discrétion.

Deux maisons, deux univers, un même souffle, celui de lieux habités, porteurs d’âme et d’héritage.

AKAN est une collection de lieux de cœur et de mémoire, qui racontent l’hospitalité marocaine

autrement. Appelée à grandir, au rythme des rencontres et des évidences, dans toutes les régions du Maroc, AKAN propose une lecture sensible du luxe : silencieuse, enracinée, porteuse de lien

et de sens.