LG Electronics brille à l’ICLR 2024 avec des innovations IA de pointe

LG Electronics (LG) a récemment marqué sa présence à l’International Conference on Learning Representations (ICLR) 2024 à Vienne, en Autriche, qui s’est tenue du 7 au 11 mai. Parmi la multitude de soumissions, les articles de recherche de LG ont obtenu une place parmi les top 1 % à présenter à la conférence, mettant en évidence le calibre des efforts de recherche de LG et cimentant sa position de précurseur dans l’avancement des technologies cruciales de l’IA dans divers domaines tels que la robotique, le métaverse et les maisons intelligentes.

Conférence universitaire internationale prestigieuse axée sur la technologie de l’apprentissage profond, l’ICLR figure régulièrement dans la liste des meilleures publications de Google Scholar dans la sous-catégorie Ingénierie et informatique. Avec un taux d’acceptation de 25 %, l’ICLR maintient sa réputation de plateforme de recherche de pointe.

Le document de recherche de LG intitulé « DiffMatch : Diffusion Model for Dense Matching » a été reconnu comme faisant partie du premier pour cent des soumissions pour l’ICLR 2024 et a été sélectionné pour une présentation orale lors de la conférence. L’article présente une technologie d’intelligence artificielle capable de comparer des images afin de repérer les similitudes et les variations, facilitant ainsi l’identification précise de l’emplacement et de la forme des objets. Cette innovation est prometteuse pour l’amélioration de la vitesse et de la précision de la reconnaissance spatiale dans les applications robotiques avancées, permettant aux robots de naviguer efficacement dans des environnements où la position des objets et les conditions d’éclairage sont changeantes.

En outre, l’article de LG intitulé « H2O-SDF Two-Phase Learning for 3D Indoor Reconstruction using Object Surface Fields » (apprentissage à deux phases pour la reconstruction d’intérieurs en 3D à l’aide de champs de surface d’objets), qui met l’accent sur une technologie de base pour le système de gestion de l’information de la métaverse, a été reconnu parmi les cinq premiers centiles des soumissions et a été choisi pour une présentation Spotlight. L’article illustre l’utilisation de l’IA pour reproduire des espaces intérieurs complexes et les détails de la surface des objets dans un espace virtuel en 3D. À partir d’images 2D, l’IA peut identifier et restituer une structure intérieure (murs, plafonds et piliers) en 3D. Ensuite, la technologie exploite les informations apprises pour ajouter des détails fins aux meubles, aux appareils électroménagers et à d’autres objets ménagers, apportant ainsi un haut degré de réalisme aux espaces virtuels. Adaptée à diverses applications liées au métavers, la technologie innovante de LG peut également être utilisée pour améliorer les logiciels de « jumeaux numériques » existants, qui sont devenus des outils essentiels pour les usines intelligentes.

« En appliquant nos propres technologies d’IA de pointe aux produits et services LG, nous continuerons à rendre la vie de nos clients plus pratique et plus agréable, que ce soit à la maison, au travail ou dans le monde virtuel », a déclaré Kim Byoung-hoon, Directeur de la technologie chez LG Electronics.