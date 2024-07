Hyundai Maroc lance la révolution électrique avec l’IONIQ 6

Hyundai Maroc a fait une entrée fracassante sur le marché des véhicules électriques avec le lancement de l’IONIQ 6. Cette nouvelle voiture, dévoilée lors d’un événement exclusif à Casablanca, marque un tournant décisif dans l’engagement de la marque envers une mobilité plus verte.

Le week-end de lancement, ponctué par un tournoi de golf prestigieux et des sessions de test drive, a attiré un large public, curieux de découvrir les performances et innovations de ce modèle révolutionnaire.

L’IONIQ 6 se distingue par son autonomie exceptionnelle de 614 kilomètres selon le cycle WLTP, grâce à sa plateforme modulaire électrique (E-GMP) et sa conception aérodynamique avancée. Cette voiture peut être rechargée ultra-rapidement, passant de 10 % à 80 % de charge en seulement 18 minutes. Elle est disponible en version propulsion avec un moteur de 229 chevaux, ou en transmission intégrale avec deux moteurs totalisant 325 chevaux, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux besoins de chaque conducteur.

Le design de l’IONIQ 6 allie esthétique et fonctionnalité, avec une silhouette élancée inspirée des « streamliners » des années 1930. L’intérieur spacieux et modulable, conçu pour maximiser le confort des occupants, intègre des matériaux écoresponsables comme du cuir durable et du tissu en PET recyclé. Les technologies embarquées, telles que l’affichage tête haute et le système de commande de stationnement à distance, font de l’IONIQ 6 un modèle avant-gardiste.

Hyundai a également mis l’accent sur la sécurité et la personnalisation avec l’IONIQ 6. Les aides à la conduite avancées, telles que le freinage d’urgence autonome et l’affichage des angles morts, garantissent une expérience de conduite sécurisée. De plus, le système de personnalisation des paramètres de conduite permet aux utilisateurs d’ajuster la puissance et la réactivité de leur véhicule selon leurs préférences.

Avec ce lancement, Hyundai Maroc confirme son engagement envers l’innovation et la durabilité. L’IONIQ 6, avec son design futuriste et ses technologies de pointe, est une preuve éclatante de la volonté de la marque de proposer des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement. Disponible dès maintenant à partir de 599.000 dirhams, l’IONIQ 6 est prête à conquérir les routes marocaines et à transformer la perception des véhicules électriques.