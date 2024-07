Women in Tech Maroc : nouvel élan pour l’entrepreneuriat féminin dans la technologie

Women in Tech Global, organisation internationale œuvrant pour la réduction des disparités entre hommes et femmes dans le domaine technologique, annonce l’ouverture de son chapitre au Maroc.

Fondée par Ayumi Moore Aoki en 2018, Women in Tech® Global opère aujourd’hui dans 61 pays à travers le monde. Sa mission se concentre sur quatre piliers fondamentaux, l’éducation, l’entrepreneuriat/business, l’inclusion numérique et l’advocacy (plaidoyer). L’organisation se donne pour mission d’impacter 5 millions de femmes et de filles dans les domaines STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) d’ici 2030. En tant que membre de l’Alliance EDISON du World Economic Forum, elle a rejoint le “Défi des 1 Milliard de Vies” avec l’engagement de soutenir 1 million de femmes et de filles dans les STEM d’ici 2025 sur six continents à travers des programmes de formation, de mentorat, d’advocacy (plaidoyer) et de soutien communautaire.

A travers Women in Tech® Maroc, l’organisation ambitionne de devenir le principal réseau de femmes dans les STEM et la Tech au Maroc, accessible à toutes les femmes actives dans le domaine, avec une ouverture aux membres de la diaspora, ainsi qu’aux hommes qui s’allient à la cause. L’antenne marocaine aspire à devenir une destination de référence pour le recrutement de talents féminins dans le secteur technologique, et déploiera des programmes visant à encourager et soutenir l’entrepreneuriat féminin au Maroc, et à célébrer et mettre en lumière les réussites des leaders femmes du secteur. Concrètement, Women in Tech® Maroc développera des actions et des programmes visant à renforcer les connaissances, les compétences et la confiance en soi à travers notamment des actions d’upskilling (montée en compétences), de mentorat et de soutien communautaire. Enfin, le réseau entend jouer un rôle actif dans les discussions et les initiatives nationales visant à promouvoir la parité. Ces initiatives seront développées en collaboration avec les universités, les entreprises IT, les institutions publiques, associations et structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat adhérant à la mission de l’organisation et à ses quatre piliers stratégiques.

L’organisation internationale a désigné Ranya Alaoui comme directrice pays de l’antenne au Maroc. Experte en relations institutionnelles et publiques avec une spécialisation au cours des 10 dernières années dans l’industrie technologique, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, elle a collaboré avec plusieurs multinationales et institutions influentes de l’industrie technologique marocaine et africaine. L’équipe dirigeante inclut également des leaders de la tech marocaine, parmi elles : Sophia Alj, co-fondatrice de Chari qui sera en charge du volet Entrepreneuriat, Aida Kandil, CEO de MyTindy qui supervisera le volet Empowerment, ou encore Zineb Alaoui Mdaghri, leader engagée dans la transformation digitale des entreprises marocaines et étrangères qui s’occupera du volet Education. *Bénévolat: La directrice pays et chacune des membres actives travailleront à titre bénévole animées par leur patriotisme, leur engagement envers la cause, et leur passion pour la Tech.

« L’implantation de Women in Tech® au Maroc marque une étape cruciale pour contribuer à la promotion, le soutien et à la célébration de la nouvelle génération de leaders féminins dans la Tech et les domaines STEM au Maroc. C’est avec beaucoup de sérieux et d’engagement que nous ambitionnons, à titre bénévole, de créer des opportunités et d’impacter positivement à travers notre feuille de route étudiantes, professionnelles et entrepreneures, en collaboration et synergie avec les acteurs Tech nationaux, afin d’ouvrir collectivement la voie à plus de représentation féminine dans ce secteur clef et à fort potentiel », déclare Ranya Alaoui, directrice pays (Country Director).

Au niveau mondial, Women in Tech® a déjà impacté plus de 395000 femmes grâce à diverses initiatives: Plus de 81000 à travers des programmes éducatifs et des cours de développement de compétences, plus de 6000 à travers du coaching de carrière et des compétitions de pitch, plus de 18000 à travers des programmes d’inclusion sociale et plus de 288000 à travers des événements et des activités d’advocacy, et célèbre annuellement les femmes les plus influentes du secteur par continent lors des cérémonies régionales « Women In Tech Awards ».