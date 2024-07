Best place to work: comment ça marche ? (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sur le thème de la «Marque employeur à l’ère de l’IA». Y ont participé : Hajar Bououd, directrice des Ressources humaines et Communication chez ALTEN Maroc ; Mohammed Benouarrek, DRH et expert international en Ressources humaines et Conduite du changement ; Alexandra Montant, directrice générale adjointe chez ReKrute – Make me better ; Youssef El Hammal, directeur de publication chez DRH.ma ; et Karim Idrissi Kaitouni, directeur chez Best Place To Work. Le débat était animé par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.



Dans cet extrait, Karim Idrissi Kaitouni explique que les gens vous jugent sur des actions et pas sur des slogans. «La procédure de Best Place To Work ne se limite pas à auditer les procédures sur le papier. Cela ne représente que 30% de la note. Les autres 70% viennent du feedback, des témoignages des collaborateurs eux-mêmes. Certains de ses clients, comme ALTEN au Maroc, sont benchmarkés annuellement par rapport à d’autres centres, en Inde, en Roumanie…».