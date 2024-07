Entreprises vs clients : comment optimiser sa stratégie RSE ? (VIDEO)

« RSE : Transformer l’action citoyenne en booster de compétitivité », tel a été le thème d’une table ronde récemment organisée par Les Inspirations ÉCO, afin de débattre du sujet. Cet événement, animé par Meriem Allam, Directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO, a réuni un panel d’experts. Il s’agit de Aicha Kouraich, Directrice QHSE et RSE chez Les Eaux Minérales d’Oulmès, Radia Cheikh Lahlou, Directrice générale du cabinet Déclic, spécialisé en conseil RSE, Zineb Bennouna, Directrice RSE & Communication chez LafargeHolcim Maroc et Mourad Benhammacht, Directeur du Capital humain, de la RSE, du Juridique et de la Compliance chez Sothema.

Radia Cheikh Lahlou a expliqué que pour optimiser une stratégie RSE, il est crucial de se baser sur les insights et la connaissance du marché. La RSE doit être vue comme un prisme de croissance, intégrant la réduction de l’impact environnemental et l’amélioration de la chaîne de valeur. L’accent a été mis sur l’importance de l’engagement des équipes et de l’appropriation de cette culture au sein des entreprises.