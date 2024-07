RSE. Zineb Bennouna: les axes prioritaires chez Lafarge-Holcim Maroc (VIDEO)

« RSE : Transformer l’action citoyenne en booster de compétitivité », tel a été le thème d’une table ronde récemment organisée par Les Inspirations ÉCO, afin de débattre du sujet. Cet événement, animé par Meriem Allam, Directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO, a réuni un panel d’experts. Il s’agit de Aicha Kouraich, Directrice QHSE et RSE chez Les Eaux Minérales d’Oulmès, Radia Cheikh Lahlou, Directrice générale du cabinet Déclic, spécialisé en conseil RSE, Zineb Bennouna, Directrice RSE & Communication chez LafargeHolcim Maroc et Mourad Benhammacht, Directeur du Capital humain, de la RSE, du Juridique et de la Compliance chez Sothema.

Parmi les aspects abordés lors de la table ronde, le volet social de la RSE a donné lieu à des développements représentatifs des expériences de grandes entreprises de la place. Elles y ont toutes trouvé leur avantage, y compris sur le plan financier.

Interrogée sur la RSE dans le secteur de l’industrie lourde, Zineb Bennouna a explicité les challenges en jeu. Le premier est la nécessité d’un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes. Parmi elles, il y a les communautés riveraines d’un site où l’on ouvre une usine. Il faut alors savoir répondre à leurs attentes, notamment en termes d’employabilité.

Or, les nouveaux sites de production sont de plus en plus usines 4.0. Ce ne sont pas du tout les sources de revenus auxquelles s’attendent souvent les riverains. Quelques personnes vont être recrutées, mais l’entreprise va surtout aider les autres à pouvoir se former. Il s’agit alors d’organiser des actions pour l’employabilité de ces communautés, de les aider à trouver des emplois.

Ainsi, Lafarge-Holcim Maroc collabore avec l’OFPPT ou l’INDH pour former des jeunes. Par exemple, pour les aider à passer leur permis poids lourd, si c’est une région où il y a suffisamment d’industries. Cela peut aussi passer par de l’aide aux coopératives.