SinaStone révolutionne le marché du marbre avec son nouvel espace à Casablanca

SinaStone annonce le lancement de sa nouvelle usine et showroom de pierre naturelle à Casablanca et expose sa nouvelle stratégie et identité visuelle dans le cadre d’un évènement organisé le 5 juillet à Casablanca au sein de la nouvelle usine SinaStone.

Cet évènement a été organisé en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC), Abdellah Chater, Gouverneur de la Province de Nouaceur, David Toledano, Président de la Fédération des Matériaux de Construction, Bouchaïb Jama, Président du Groupe Intersig, Adil Ibnoussina, Directeur Général SinaStone, Fatima Zahra Jama, Directrice Générale Adjointe SinaStone ainsi que les principaux acteurs marocains du secteur BTP et du marbre en particulier.

La société SINASTONE, filiale du groupe INTERSIG MAROC & KARKACHI est spécialisée dans la transformation et la valorisation et le façonnage du marbre. Sa nouvelle usine, étalée sur une surface de 45 000 m², a nécessité un investissement de 130 millions de dirhams. L’entreprise emploie 200 personnes et est divisée en cinq unités de production majeures : le sciage, le résinage, le polissage, le débitage et l’usinage. Chaque étape de production est dotée non seulement de ressources humaines expertes, mais aussi de machines innovantes qui optimisent la chaîne de production.

Une stratégie de différenciation et d’innovation

Cet événement marque une étape majeure dans la stratégie de croissance de l’entreprise, visant à renforcer sa position sur le marché national et international.

L’entreprise se positionne comme un acteur déterminé à révolutionner le secteur avec une mission simple : « offrir aux clients le meilleur des produits et services gravitant autour de la pierre naturelle en termes de qualité, diversité, originalité et compétitivité ». La vision à long terme est de « Structurer, démocratiser, valoriser et faire rayonner la pierre naturelle et le savoir-faire industriel et artisanal marocain sur le plan national et international ».

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, SinaStone a investi dans des installations de pointe pour mieux répondre aux exigences du marché. La nouvelle usine modèle, dotée de process et des technologies les plus avancées tels que : la débiteuse 5 axes (CNC), Scan Image Share, traçabilité via QR code, permettent à SinaStone de se distinguer sur le marché.

A cette occasion, le Ministre a souligné : « le lancement de cette usine intégrée, aux standards internationaux marque une étape cruciale pour ce secteur et représente une fierté pour l’industrie nationale. En produisant des produits en marbre à forte valeur ajouté ajoutée, ce projet répond aux besoins du marché local, contribuant ainsi au renforcement de la souveraineté industrielle du royaume, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que dieu L’assiste ».

Fatima-Zahra Jama, Directrice Générale Adjointe SinaStone déclare : « cet événement marque une étape significative dans notre parcours, symbolisant un renouveau non seulement de la marque mais également de notre stratégie et positionnement sur le marché de la pierre naturelle. Suite à notre jeune mais enrichissante expérience dans ce marché, nous avons décidé d’emprunter un chemin différent de l’existant, que nous revendiquons pleinement ».

Un engagement envers l’excellence et la diversité

La nouvelle usine et le showroom de SinaStone à Casablanca sont le fruit de plusieurs années de travail et d’investissement. Le showroom, conçu pour offrir une expérience immersive à travers l’exposition sous forme de galerie d’art naturelle et la mise en situation des produits, permet aux clients de découvrir la gamme complète des produits SinaStone dans un cadre élégant et moderne.

L’engagement de SinaStone est de proposer la plus large et qualitative gamme de pierres naturelles marocaines et internationales. Une équipe de maîtres artisans renforce, polit et sculpte ces pierres avec un savoir-faire exceptionnel et une infrastructure de production à la pointe de la technologie.

Adil Ibnoussina, Directeur Général de SinaStone a déclaré que : « nous sommes fiers de lancer notre nouvelle usine modèle qui répond aux normes et standards internationaux. Notre ambition est d’être présent dans les plus grandes villes de royaume et d’acquérir de nouvelles carrières dans l’objectif d’augmenter nos volumes à l’export afin de contribuer au rayonnement du savoir-faire et de l’excellence marocains ».

Innovation et solutions sur mesure pour les professionnels

L’entreprise est pionnière au niveau national avec un système d’identification digitale par étiquettes QR CODE, garantissant une traçabilité sur toute la chaîne de valeur. Cette solution facilite la réservation et la commercialisation des plaques, renforçant la confiance des clients.

L’entreprise apporte une réelle valeur ajoutée au marché avec des innovations telles que la texturisation des surfaces en pierre et les traitements en relief. Un bureau d’études architectural interne conseille et accompagne les clients dans la gestion du lot marbre clé en main, de l’étude technique à la pose à blanc des revêtements. Des simulations en 2D ou 3D des rendus architecturaux basés sur les plaques en stock apportent une réponse concrète à la problématique de visualisation du client.

SinaStone un acteur qui contribue à l’essor économique et au rayonnement mondial du savoir-faire marocain.

Créée il y a 4 ans, SinaStone est spécialisée dans l’exploitation de carrières de marbre, ainsi que dans la transformation et commercialisation de pierres naturelles de haute qualité.

En valorisant les ressources naturelles du pays et en établissant des partenariats locaux et internationaux, l’entreprise contribue activement à l’essor économique du Maroc et à son rayonnement mondial. La qualité des prestations et la compétitivité permettent de réaliser des projets emblématiques, mariant savoir-faire marocain et modernité des techniques occidentales, soutenant ainsi une croissance durable.

Grâce à sa stratégie d’exportation, SinaStone ambitionne de positionner le Maroc sur l’échiquier mondial du commerce de la pierre naturelle. En exportant moins de blocs bruts, et plus de tranches et de produits finis vers divers projets et marchés internationaux, l’entreprise accroît de manière significative le rayonnement du savoir-faire marocain. SinaStone participe activement à des initiatives telles que « Export Morocco Now », s’intégrant pleinement dans la stratégie de développement national.

Sur le plan national, SinaStone s’engage à dynamiser l’industrie de la pierre naturelle au Maroc. Dans cette optique, SinaStone a été conçue pour être une usine modèle conforme aux normes de qualité et d’organisation internationales. En poursuivant cet objectif, SinaStone a entamé le processus de certification ISO 9001 et participe activement à des événements prestigieux nationaux et internationaux dans l’objectif de renforcer sa notoriété et son influence dans le secteur mais aussi de mettre en lumière l’expertise marocaine.

Nouvelle identité visuelle et trois univers de marque

La nouvelle identité visuelle reflète les ambitions et la direction stratégique de l’entreprise, incarnant les valeurs de modernité, d’innovation et de qualité. Ce renouveau visuel vise à renforcer la reconnaissance de la marque et à attirer de nouveaux clients, tant au Maroc qu’à l’international, tout en consolidant la confiance des partenaires existants.

La marque se décline en trois univers spécialisés :

SURFACES : Revêtements en marbre pour murs et sols.

PROJECT : Conception et réalisation de projets d’envergure clé en main.

COLLECTION : Design et conception d’objets de décoration à partir de pierres naturelles.

Chaque œuvre réalisée est une fusion parfaite entre l’histoire du matériau et les exigences modernes du design, incarnant l’élégance intemporelle et l’artisanat marocain exceptionnel.