inwiDays célèbre sa 12ème édition sous le thème de la Sport-Tech

inwiDays, le rendez-vous incontournable de l’entrepreneuriat innovant et de la startup, célèbre cette année sa 12ème édition sous le thème de la « Sport-Tech : le futur du football ». L’événement, qui se tiendra le 25 juin à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) au campus de Benguerir, explorera en profondeur l’impact de la technologie dans le football.

La thématique de cette édition met en lumière l’usage croissant des nouvelles technologies au service d’un secteur et d’une discipline sportive en constante évolution et ceci à la veille de l’accueil par le Maroc de deux grandes manifestations footballistiques : la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Durant l’événement, plusieurs panels de discussion seront organisés pour échanger autour de thématiques comme : l’usage de la data et de l’IA dans le football moderne, la technologie au service de la santé et de la performance des joueurs, ou encore la technologie au service de la « fans experience » pour une expérience immersive et connectée pour les supporters.

Un appel à candidature, destiné aux startups opérant dans divers domaines technologiques, a été lancé sur la plateforme de inwi dédiée à l’entrepreneuriat « innov.inwi.ma ». Au terme de cet appel à candidature, les participants présélectionnés auront l’occasion de présenter leurs projets au cours des pitchs sessions qui seront organisées lors de inwiDays.

Ainsi, les inwiDays Awards primeront 5 startups qui bénéficieront d’un programme d’accompagnement et d’accélération déployé en collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique. Les jeunes entrepreneurs consacrés pourront également participer à des sessions de mentoring et des rencontres avec des investisseurs pour soutenir le développement de leurs startups.

Depuis son lancement en 2012, inwiDays s’est imposé comme une plateforme de référence, d’échange et de débat autour des tendances du digital. Événement incontournable pour les startups marocaines, inwiDays incarne l’engagement de inwi en faveur de la nouvelle économie digitale et de la croissance des startups au Maroc.