Résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca: les principaux points

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 03 au 07 juin:

– La Bourse de Casablanca a terminé la semaine sur une note négative, le MASI perdant 0,85% à 13.3197,04 points (pts).

– Sur le plan sectoriel, l’indice « Sylviculture et Papier » (-3,09%) a accusé la plus forte baisse, tandis que l’indice « Sociétés de Portefeuilles-Holding » a enregistré la plus forte hausse (+1,60%).

– Les échanges ont porté sur plus de 2,35 milliards de dirhams (MMDH).

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 686,99 MMDH.

– Aux valeurs, les plus fortes baisses de la semaine ont été affichées par Fenie Brossette (-12,92% à 102,8 DH), Résidences Dar Saada (-7,50% à 75 DH), BMCI (-6,52% à 593,6 DH), Maghreb Oxygene (-5,56% à 204 DH) et Miniere Touissit (-4,89% à 1.400 DH).

– Les meilleures performances ont été l’œuvre de Maroc Leasing (+6% à 414,45 DH), Maghrebail (+5,88% à 972 DH), Ib Maroc.com (+2,69% à 35,53 DH), M2M Group (+2,05% à 498 DH) et Oulmes (+1,87% à 6.709 DH).

S.L