LG Electronics Morocco et HAF plantent 5000 oliviers dans la région d’Al Haouz

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, célébrée chaque année le 5 juin, LG Electronics Morocco, en partenariat avec la High Atlas Foundation (HAF), lance une initiative ambitieuse visant à restaurer et à préserver l’écosystème de la province d’Al Haouz tout en offrant des perspectives économiques durables aux communautés locales. Cette initiative consiste à planter près de 5000 oliviers.

Suite au tremblement de terre dévastateur survenu le 8 septembre 2023, les communautés de la région d’Al Haouz se sont engagées dans un processus de reconstruction long et difficile. Dans cette optique, la High Atlas Foundation a renforcé son soutien aux communautés locales au travers d’initiatives pérennes génératrices de revenus durables, telles que la pépinière d’arbres fruitiers établie en 2012 dans la municipalité de Tomsolht. Elle abrite également une coopérative de femmes produisant des tapis et d’autres produits artisanaux, renforçant ainsi le tissu économique et social de la région.

S’exprimant sur cette initiative, Soufiane Benabadji, Directeur Marketing de LG Electronics Morocco, a souligné l’importance cruciale de la préservation de l’environnement : « Chez LG Electronics, nous sommes convaincus que chaque geste compte dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette campagne de plantation d’arbres fruitiers vise non seulement à protéger l’environnement, mais aussi à soutenir économiquement les communautés locales en leur offrant des sources de revenus durables. »

Yossef Ben-Meir, Président de la High Atlas Foundation, a salué l’engagement de LG Electronics Morocco dans cette initiative : « C’est en unissant nos forces que nous pouvons véritablement créer un impact positif sur l’environnement et sur la vie des communautés locales. Nous sommes reconnaissants envers LG Electronics Morocco pour son soutien et son engagement en faveur de la préservation de la nature. »

Les équipes de LG Electronics Morocco se sont rendues hier, mercredi 5 juin, dans les villages d’Achbarou et d’Akrich pour partager une journée avec les habitants et planter des oliviers ensemble. Cette journée symbolique a renforcé les liens avec les communautés locales et a permis de sensibiliser davantage à l’importance de la préservation de l’environnement.

L’initiative conjointe de LG Electronics Morocco et de la High Atlas Foundation incarne un engagement profond envers la préservation de l’environnement et le développement durable. Ces actions démontrent l’importance de la collaboration entre les entreprises et les organisations à but non lucratif pour créer un impact positif dans les communautés locales et promouvoir un avenir plus durable pour tous.