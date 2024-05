Moncef Belkhayat signe un contrat de distribution exclusif avec un grand groupe espagnol

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, Dislog Group annonce la signature d’un contrat de distribution exclusive sur le territoire marocain de la marque Clipper 1959 SL appartenant au groupe espagnol Flamagas.

Dislog Group représentée par son président Moncef Belkhayat a signé un contrat de représentation exclusive sur la marque Clipper 1959 SL avec le PDG de la société Espagnole Flamagas M. Pera Puig.

A noter que la Marque Clipper 1959 SL appartient à la Société Espagnole Flamagas, filiale du Groupe Puig, multinationale espagnole cotée en bourse et leader de la parfumerie et de la mode.

Ce contrat qui débute le 1er juillet 2024, d’une durée indéterminée, permet à Dislog Group de distribuer les produits Clipper 1959 SL sur l’ensemble du territoire marocain soit directement soit indirectement à travers des Sub-distributeurs.





Moncef Belkhayat a indiqué: « nous sommes très heureux de signer ce contrat de distribution avec Clipper 1959, l’un des plus grands groupes Espagnols. Flamagas sera pour nous un partenaire privilégié avec lequel nous aimerions construire des partenariats à long terme et au-delà des produits des lighters ».

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain intégré et diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le Secteur Pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers CMB Plastique , Dislog Group opère dans 3 secteurs en forte croissance: l’hygiène, l’alimentation et la Santé.

FLAMAGAS est né en 1959 avec la fabrication et la commercialisation de briquets métalliques sous la marque FLAMINAIRE. Depuis sa fondation, FLAMAGAS se convertie en une des premières entreprise à proposer ce type de briquet au consommateur espagnol. Le briquet FLAMINAIRE est devenu une référence dans les années 1960.En 1971, le Clipper est créé, un des premiers briquet en plastique au monde. Depuis lors, le Clipper s’est répandu dans le monde entier, devenant le briquet emblématique de la mode chez les fumeurs.