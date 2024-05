MLA 2024 : BLS distingué pour son excellence logistique (VIDEO)

Buildings & Logistic Services (BLS), filiale de Dislog Group, s’est vu décerner le Prix du « Projet logistique de l’année 2024 » lors de la 7ème édition des trophées marocains de la logistique – Moroccan Logistics Awards (MLA 2024).

Devant un auditoire composé de figures éminentes du secteur logistique, Anass Moutawakil, Directeur Général opérations de BLS a reçu ce prestigieux prix.

BLS vise à se positionner en tête du marché de la logistique intégrée au Maroc. En initiant la construction de la deuxième plus grande installation logistique du pays à Tit-Mellil, près de Casablanca, BLS démontre son engagement pour l’innovation et l’excellence opérationnelle. Située stratégiquement à seulement 7 km de l’échangeur autoroutier, cette nouvelle installation a pour but de créer 250.000 emplacements de palettes, augmentant ainsi de manière significative la capacité de stockage de l’entreprise afin de mieux répondre aux besoins de ses partenaires.

Organisée par l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), cette 7ème édition des MLA a primé quatre opérateurs dans le domaine de la logistique. Dans les catégories de Prix « Projet logistique de l’année », « Immobilier logistique de l’année », « Projet Green logistics de l’année » et « Start up de l’année ».





Outre BLS, Logisolutions a été récompensée par le Prix « Immobilier logistique de l’année ». Agricold a remporté le Prix « Projet Green logistics de l’année », et VelyVelo a été distinguée comme « Startup de l’année ». Le jury a également attribué son Prix Coup de cœur à la startup Logistiqa.

Les travaux du 11ème Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) ont démarré, mardi dernier à Casablanca, sous le thème « Quelles stratégies logistiques face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ? ».