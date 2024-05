Barid Al-Maghrib et l’ONCF célèbrent 60 ans d’histoire ferroviaire avec un timbre-poste spécial

Le Groupe Barid Al-Maghrib lance, en partenariat avec l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), une émission spéciale de timbre-poste commémorant le 60ème anniversaire de la création de l’Office.

Une cérémonie de dévoilement a été présidée le 30 avril 2024 à la Gare Rabat-Agdal par le Directeur Général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie et le Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi.

Intitulé « Office National des Chemins de fer : 60 ans de progrès », ce nouveau timbre-poste représente un ancien train datant de plus de 50 ans et le train à grande vitesse Al Boraq, lancé par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, en novembre 2018. Ces deux trains côte à côte sur les rails, témoignent de la transformation opérée par l’opérateur ferroviaire national depuis sa création en 1963, jusqu’à nos jours, persévérant sur la voie du progrès et de la modernité.

« Sous l’impulsion de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, l’ONCF a pu accélérer les mutations, pour mieux accompagner notre pays dans son développement économique et social. Le mot d’ordre étant : moderniser et développer le réseau ferroviaire national, pour pouvoir accompagner efficacement la mobilité des personnes et des biens, réduire les temps de parcours, améliorer continuellement le confort et la sécurité des clients en consolidant ses choix stratégiques pour faire du rail, l’épine dorsale d’un système de transport marocain, novateur, intelligent, propre et accessible à tous », a dit Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF.





De son côté, Amin Benjelloun Touimi, Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, a déclaré que « l’émission de ce nouveau timbre-poste s’inscrit dans le cadre de la politique de Barid Al-Maghrib qui vise à accompagner et à soutenir les grands projets structurants de notre pays. La coopération avec l’ONCF renforce notre volonté mutuelle à accompagner pleinement la dynamique de développement économique et social de notre Pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste ».

L’émission de ce nouveau timbre-poste vient enrichir la collection philatélique de la poste marocaine consacrée au thème des moyens de transport. Dès 1948, un timbre-poste avait été dédié au « Train Marocain ». Par la suite, d’autres émissions ont vu le jour, comme « Moyens de Transport au Maroc » en 1966, « Ligne Ferroviaire de l’Unité » en 1982, « Le Train » en 2010, « 50ème anniversaire de l’ONCF » en 2014 et « Train à grande vitesse : Al Boraq » en 2019.