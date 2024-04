LG dévoile ses dernières innovations à son Showcase MEA 2024

LG Showcase MEA 2024 a accueilli aujourd’hui des invités et des partenaires venus à Abu Dhabi pour découvrir les dernières nouveautés et les meilleurs produits de la marque.

L’événement de deux jours qui s’est tenu à l’hôtel Conrad Abu Dhabi Etihad Towers à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a accueilli plus de 500 invités qui ont pu découvrir toutes les nouvelles innovations de LG Electronics qui seront déployées dans la région. Le LG Showcase, qui revient après le succès de l’année dernière, créera une plateforme commune pour découvrir les innovations uniques de LG Electronics axées sur le client et réaffirme la vision de l’entreprise qui consiste à mettre sur le marché des produits innovants qui améliorent l’expérience globale du client. L’événement s’articule autour du thème « Réinventer ensemble », qui exprime l’engagement et la passion de la marque à l’égard de ses clients et de leurs besoins.

Il Hwan Lee, directeur général de LG MEA Region, a déclaré : « Nous avons connu un énorme succès lorsque nous avons organisé à nouveau l’événement LG Showcase MEA l’année dernière et nous sommes ravis de constater le même succès lors de l’événement d’aujourd’hui. C’est un grand plaisir de présenter nos dernières innovations et de donner à nos invités la chance de les découvrir de près. Nous sommes heureux de constater l’amour et l’appréciation que suscite chaque produit et nous sommes impatients d’en présenter d’autres dans cette région ». Il a ajouté : « Cet événement est une plateforme qui présente non seulement nos produits, mais qui réitère également notre engagement envers nos clients. Cet événement sert également de plateforme de mise en réseau avec nos partenaires commerciaux et de promotion des relations, un autre élément essentiel de notre travail. »

L’événement à grande échelle a également accueilli plusieurs zones d’exposition, où les produits de LG Electronics ont été présentés dans leur scénario d’utilisation idéal. Cela comprenait une zone de héros avec le LG SIGNATURE WIRELESS OLED M de 97 pouces, le premier téléviseur grand public au monde avec la technologie Zero Connect qui permet le transfert de la vidéo et de l’audio 4K, sans fil à 120 Hz. L’innovant StanbyME Go de LG était également présenté, l’écran intelligent FHD de 27 pouces qui se présente sous la forme d’un sac de transport avec une batterie de trois heures intégrée qui permet une portabilité ultime et en fait un compagnon idéal pour une utilisation en extérieur, comme les pique-niques et les barbecues.





L’événement a mis en lumière les dernières innovations de LG Electronics en matière de processeurs et de logiciels avec le nouveau processeur α (Alpha )11 qui sera utilisé dans ses téléviseurs phares et le dernier WebOS respectivement. Le processeur α (Alpha )11 sera activement utilisé dans les téléviseurs phares pour de puissantes fonctions d’intelligence artificielle qui améliorent l’expérience visuelle, tandis que le nouveau WebOS apporte un écran d’accueil remanié avec des cartes de titre plus larges et des tuiles plus fluides. Le nouveau WebOS s’étendra à 300 marques de téléviseurs et à 3 500 partenaires de contenu, y compris des partenaires locaux, et verra le nombre de ses utilisateurs actifs multiplié par 20 dans la région MEA.

Une zone dédiée aux produits audiovisuels était également présente, notamment les derniers haut-parleurs XBOOM qui offrent un son puissant et audacieux avec des basses puissantes. Il s’agissait notamment du LG XBOOM XL9T, le haut-parleur de fête le plus puissant de sa catégorie, et de sa variante plus petite, le LG XBOOM XL5S, d’une puissance de 200 W, doté d’un effet d’éclairage pixellisé dynamique offrant des motifs d’animation, un égaliseur visuel ou même des personnages, ce qui en fait l’accessoire parfait pour passer du temps entre amis ou un incontournable des fêtes.

LG CineBeam Q, le très attendu, élégant et plus petit projecteur portable 4K de LG, a été l’une des principales attractions. Ce puissant projecteur laser 4K offre non seulement une qualité d’image époustouflante, mais aussi une gamme de fonctions de streaming, tandis que son design minimaliste s’intègre à tous les styles de décoration intérieure.

La zone informatique, quant à elle, présentait la dernière gamme de moniteurs de jeu LG UltraGear OLED, dont le nouveau 32GS95UE, le premier moniteur de jeu au monde certifié VESA Dual Mode, ainsi que le LG MyView Smart Monitor, un must pour la productivité et le divertissement. Pour couronner le tout, LG Electronics a présenté le LG MAGNIT (modèle LSAL006), un superbe écran Micro LED d’une résolution de 4K (3840 x 2160), qui offre une qualité d’image inégalée grâce à la brillance de la technologie Micro LED, idéale pour un usage personnel et professionnel. Pour la vente au détail, LG a présenté les écrans OLED transparents, qui ont été mis en évidence dans la zone d’expérience du café LG.

La zone d’exposition comprenait également un espace consacré aux appareils électroménagers, notamment aux lave-linge et aux solutions de climatisation, ainsi qu’aux solutions encastrables haut de gamme de la marque. Dans cette zone se trouvait le réfrigérateur MoodUP™, qui ajoute une personnalité unique à toute cuisine domestique avec le summum de la personnalisation en permettant aux utilisateurs de choisir parmi 22 couleurs pour le panneau supérieur de la porte et 19 couleurs pour le panneau inférieur. Outre son esthétique visuelle, le nouveau réfrigérateur LG MoodUPTM est doté de trois portes à panneaux LED et d’une quatrième porte transparente. L’ensemble de cuisine intégrée LG était également exposé, une gamme unique qui comprend un four InstaView™, un lave-vaisselle QuadWash™, un réfrigérateur à congélateur inférieur et un four à micro-ondes, permettant aux clients de construire plus facilement une expérience tout compris alimentée par LG Electronics.

Étaient également exposées ses unités de climatisation résidentielles, telles que la gamme ARTCOOL qui dispose du LG DUAL Inverter Compressor™, un élément essentiel qui apporte un refroidissement puissant sans affecter l’efficacité. Était également exposée la nouvelle solution de blanchisserie WashTower™ Compact de LG, qui met l’accent sur l’efficacité et l’espace en combinant à la fois un lave-linge et un sèche-linge avec un panneau de commande tout-en-un et une IA avancée dans une seule unité d’une capacité de 13 kilogrammes pour le lave-linge et de 10 kilogrammes pour le sèche-linge.

LG Electronics a également mis en place des zones « Life Style », avec une gamme de produits adaptés. Il s’agissait notamment de la configuration de la maison alimentée par ThinQ, d’une configuration de café élégante et d’une configuration de camping.