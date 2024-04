Investissements : l’AMDIE poursuit sa tournée internationale en Allemagne

Après l’Espagne en janvier 2024, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) met le cap sur l’Allemagne afin de poursuivre sa tournée internationale de promotion de la destination Maroc auprès des investisseurs et donneurs étrangers.

Ce roadshow, qui s’est déroulé du 22 au 25 avril 2024, a été consacré à la mise en avant, auprès des décideurs, investisseurs et opérateurs économiques allemands, des atouts, potentialités et opportunités d’investissement au Maroc.

Organisée en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en Allemagne, cette nouvelle tournée cible les investisseurs et milieux d’affaires dans quatre grandes villes allemandes : Berlin, Wolfsburg Hanovre et Munich. Une importante délégation marocaine a pris part à ce roadshow, conduite par le Ministre Délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, en présence, de Son Excellence l’Ambassadrice de Sa Majesté le Roi Mohammed VI auprès de la République Fédérale en Allemagne, Zohour Alaoui, du Directeur Général de l’AMDIE, Ali Seddiki et de Mehdi Tazi, Vice-Président Général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

La délégation marocaine est allée à la rencontre des industriels allemands pour leur présenter les opportunités d’investissement dans le Royaume.





Placé sous le thème « Créer des synergies pour des partenariats durables », ce nouveau roadshow, troisième organisé en Allemagne en deux ans, s’inscrit dans la continuité des engagements du Royaume en faveur du développement durable notamment à travers la mise en œuvre de la Nouvelle Charte de l’Investissement, qui entérine les recommandations du Nouveau Modèle de Développement et du programme gouvernemental pour une économie créatrice de valeur ajoutée et d’emplois.

Pour explorer au mieux les opportunités d’affaires, de nombreux secteurs à haut potentiel de coopération ont été identifiés : les industries automobile, pharmaceutique, aéronautique et des énergies renouvelables ont été au centre des échanges entre les acteurs marocains et allemands.

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est doté d’une infrastructure de pointe, d’un capital humain jeune et très bien formé et des capacités de production compétitives à l’échelle mondiale, et émerge comme un pôle d’investissement attractif pour les opérateurs allemands. De plus, dans un contexte marqué par l’urgence climatique et la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, le Maroc se distingue en offrant des opportunités de production décarbonées grâce à ses investissements novateurs dans les énergies renouvelables. Une stratégie alignée avec l’ambition du Royaume de se positionner en un hub industriel vert et compétitif contribuant à des objectifs de développement inclusif et durable.

Dans cette optique, la participation du Maroc à la foire de Hanovre Messe qui se tient du 24 au 28 Avril représente une opportunité stratégique majeure pour renforcer sa présence industrielle mondiale. Ce salon est une plateforme permettant aux participants de présenter leurs innovations et les opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs, notamment l’automobile, l’aérospatiale, les énergies renouvelables et l’industrie 4.0.

Maroc–Allemagne : une coopération économique florissante

L’Allemagne et le Maroc entretiennent une relation économique de longue date, caractérisée par une coopération solide et une présence significative d’environ 250 entreprises allemandes dans le Royaume. Elles opèrent dans des secteurs clés tels que l’automobile, la logistique, l’ingénierie et le conseil, contribuant fortement au développement économique du Maroc. En 2023, les exportations marocaines vers l’Allemagne ont progressé de 28% par rapport à 2022, atteignant 18 milliards de dirhams. Les importations ont également progressé, de 16%, atteignant 35 milliards de DHS.

« Morocco Now », la marque nationale de l’investissement et de l’export du Maroc

La marque de promotion de l’investissement et de l’exportation, « Morocco Now », fait rayonner le Maroc comme plateforme d’investissement et d’exportation de premier rang. Elle entend aussi renforcer le positionnement du Maroc dans les chaines de valeur mondiales. Elle met également en avant la durabilité, la compétitivité et la flexibilité de l’économie marocaine, qui reflètent le dynamisme du pays.