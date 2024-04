Red Dot Awards : 28 prix pour l’innovation et l’esthétique de LG

LG Electronics (LG) annonce qu’elle a reçu un total de 28 prix lors du Red Dot Awards de cette année. Parmi les multiples distinctions, citons deux Best of the Best pour les fours muraux CLOi ServeBot de LG et Signature Kitchen Suite Transitional Series.

Recevant l’honneur du Best of the Best, le LG CLOi ServeBot intègre une technologie innovante dans un design élégant tout en privilégiant la stabilité. Pour une commodité et une polyvalence accrue, ce robot autonome de service est doté de trois étagères à trois niveaux qui peuvent être ajustées ou détachées selon la situation et peuvent même supporter jusqu’à 40 kilogrammes, facilitant ainsi le déplacement de charges lourdes.

Offrant des performances de conduite améliorées avec six roues et une suspension indépendante, le CLOi ServeBot peut même se déplacer de manière stable sur des sols instables. Équipé d’une caméra 3D et d’un capteur de détection et de télémétrie par la lumière (LiDAR), CLOi ServeBot peut reconnaître des environnements et communiquer avec d’autres CLOi ServeBot pour coordonner les mouvements sans points d’accès, permettant ainsi le fonctionnement stable de plus de dix robots simultanément dans le même espace. Doté d’une technologie exceptionnelle, CLOi ServeBot a reçu le prix de l’innovation au CES 2024.

Également récompensés par le prix Best of the Best, les fours muraux de la série transitionnelle Signature Kitchen Suite ont été reconnus pour leur design moderne et minimaliste avec une finition mate élégante et veloutée qui rehausse l’environnement de la cuisine. Offrant une apparence chic et minimaliste, les fours de la série Transitional sont équipés de poignées plus minces que celles que l’on trouve sur les modèles de la série professionnelle.





Équipés de la technologie Gourmet AI™ et d’une caméra haute définition intégrée, les fours peuvent identifier les ingrédients et suggérer automatiquement des recettes optimales à l’écran. Grâce à l’application LG ThinQ™, les utilisateurs peuventsurveiller ce qu’ils cuisinent en temps réel et même capturer des vidéos et des photos en accéléré.

Le LG StanbyME Go, un écran portable de 27 pouces intégré dans un boîtier, a été reconnu à la fois comme un produit innovant et un gagnant aux Red Dot Awards de cette année. Doté d’un système audio Dolby Atmos intégré, d’une connectivité HDMI et de webOS, StanbyME Go est l’expérience de divertissement complète où que vous soyez. LG StanbyME Go est l’écran de divertissement mobile idéal avec ses haut-parleurs de 40 W et son bras articulé qui permet de positionner l’écran de trois manières différentes. Protégé par son étui de qualité militaire, les utilisateurs peuvent profiter de leur contenu à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, l’emporter à la maison, en camping et partout où leurs voyages les mènent.

Parmi les autres innovations reconnues pour leur design exceptionnel, citons les derniers téléviseurs, ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs, climatiseurs, laveuses et sécheuses de LG, Styler, système de repassage tout-en-un, déshumidificateur et HydroTower, une combinaison de purificateur d’air et d’humidificateur.

Le Red Dot Award est l’un des concours les plus respectés au monde pour le design de produits, le design de communication et les concepts de design.

« LG continuera d’offrir une expérience client chaleureuse et innovante avec un design adapté au style de vie des utilisateurs ainsi que les solutions uniques de vie intelligente de l’entreprise », a déclaré Hwang Sung-gul, responsable du centre de design d’entreprise de LG Electronics.