Sécurité au travail : exercice d’évacuation à la CDG Rabat

Dans une démarche proactive de gestion des situations d’urgence, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a organisé, ce 17 avril, un exercice d’évacuation générale au niveau de son siège, situé au centre-ville de Rabat.

Cet exercice, organisé en étroite collaboration avec la Protection Civile de Rabat, répondant à une exigence réglementaire, visait essentiellement à évaluer la maîtrise par les différents collaborateurs de la CDG des comportements et de l’organisation à adopter en cas de sinistre majeur nécessitant l’évacuation intégrale des locaux.

Cette initiative a également permis de juger l’efficacité du plan interne de gestion d’évacuation d’urgence de la CDG face à divers scénarios de sinistres.

Il est à noter que cet exercice d’évacuation du siège de la CDG, occupant un immeuble de Grande Hauteur (IGH) s’étalant sur 12 étages, a nécessité le déploiement des ressources internes (équipe d’urgence, moyens techniques, dispositif de communication et d’affichage…) ainsi que des services de secours externes de la protection civile qui a mobilisé son équipage et ses moyens d’intervention pour répondre au message d’alerte provenant du poste central de sécurité (PCS) de la Caisse de Dépôt et de Gestion dans les meilleurs délais.





Grâce à la mobilisation de l’ensemble des ressources internes et externes impliquées dans cette mise en situation, l’intégralité des occupants du siège de la Caisse de Dépôt et de Gestion ont été évacués et dirigés de manière sécurisée vers les points de rassemblement désignés.

Test de repli des utilisateurs critiques de la Caisse de Dépôt et de Gestion

En marge de cet exercice, la CDG a également testé son plan de repli en redirigeant les utilisateurs critiques identifiés vers le « site de repli utilisateurs ». Ce processus a permis d’assurer la continuité des traitements opérationnels de manière délocalisée, démontrant ainsi l’engagement de la CDG à garantir la continuité de ses services essentiels, même en cas d’incident majeur.

La CDG envisage de poursuivre cette dynamique de gestion et d’anticipation des risques, à travers la conduite d’exercices d’évacuation et de repli réguliers avec ou sans notification préalable en interne.

Cette approche proactive permettra à l’établissement de maintenir un niveau élevé de préparation et de réactivité face à toute situation d’urgence, tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs, clients et visiteurs et en garantissant la continuité de ses activités critiques.