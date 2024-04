Royal Mansour Casablanca : un bijou de l’hospitalité au cœur de la ville blanche

À Marrakech, le Royal Mansour est devenu la signature d’un art de vivre d’exception. Unique. Inégalable et inégalé. Cette vision unique de l’hôtellerie d’excellence s’exprime dans une seconde adresse, au cœur de la plus vibrante des villes marocaines, Casablanca.

Le Royal Mansour Casablanca marque la renaissance du palace légendaire des années 50, rendez-vous de tout ce que le monde comptait de célébrités, de talents et de connaisseurs. 149 chambres, suites et appartements privés, trois restaurants Signature dont un au 23ème étage avec une vue à 360° sur la ville et l’océan, des espaces spa & fitness sur deux étages, un centre de conférences et une salle de bal… Une nouvelle histoire commence, la légende continue.

Hommage à un héritage historique

Respect absolu de la mémoire d’une cité millénaire, préservation d’un patrimoine architectural inestimable… Le Royal Mansour Casablanca s’inscrit pleinement dans la continuité d’une histoire riche pour redonner vie à un lieu à part dans la ville et dans le cœur des Casablancais.





70 ans après l’inauguration du premier hôtel 5 étoiles de Casablanca, le Royal Mansour en reprend fidèlement tous les codes de l’architecture moderniste des années 50 avec un mobilier épuré. On y retrouve également les volumes du patio de l’époque débordant de verdure ainsi que le majestueux escalier réinterprété. Si les traditions sont perpétuées, toutes les normes de construction les plus rigoureuses sont respectées, en matière de durabilité, de responsabilité, de sécurité et de technologie.

Une élégance hors du temps, des espaces hors du commun

Des volumes grandioses, des perspectives à couper le souffle… Un double ascenseur panoramique pour rejoindre le 23ème étage, qui domine l’Atlantique avec un point de vue unique sur les différents quartiers de la ville…

Une passerelle de verre suspendue dans les airs… Des chambres et suites au décor raffiné, tout de marbre, de marqueterie de bois nobles, de riches étoffes et des luminaires au design exclusif, sans oublier une collection rare d’œuvres d’art…

Le Royal Mansour Casablanca concilie une esthétique unique avec une atmosphère chaleureuse, un service aussi parfait que généreux dans l’esprit et l’ADN Royal Mansour.

Le nouveau cœur battant de Casablanca

L’ouverture du Royal Mansour Casablanca accompagne l’émergence de la Ville Blanche sur la scène touristique internationale. Destination d’avant-garde, la capitale économique du Maroc vit une extraordinaire transformation dans une joyeuse effervescence. Loin du déjà vu, Casablanca surprend et incarne un Maroc contemporain, authentique et hédoniste, où les affaires, l’art et la culture mais également le sens de la fête coexistent avec les traditions séculaires de la médina.

« Ce nouvel hôtel à Casablanca a sa propre personnalité, cohérente avec l’identité de la ville. Comme à Marrakech, la signature Royal Mansour est là : on y retrouve l’excellence du service, la discrétion et la confidentialité chères à nos hôtes. Le tout, dans un lieu d’exception ancré dans sa destination. » Jean-Claude Messant, Directeur Général – Royal Mansour Collection.