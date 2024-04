Orange Maroc affirme son engagement social avec « Orange Kayna » (VIDEO)

Orange Maroc a présenté, jeudi à Casablanca, sa nouvelle signature de marque « Orange Kayna, Orange is here, Orange est là », visant à renforcer la proximité de l’opérateur avec ses clients.

« Orange Kayna » démontre l’importance accordée à la mise à niveau des réseaux et services et à la qualité de l’expérience client à travers la mobilisation des collaborateurs de Orange, tout en proposant à la clientèle des solutions de plus en plus adaptées et innovantes.

S’exprimant à cette occasion, la Secrétaire Générale de Orange Maroc, Hind Lfal, a souligné que cette nouvelle signature reflète la volonté de Orange Maroc de renforcer les liens avec les usagers et de s’assurer qu’ils se sentent soutenus et pris en charge à chaque étape de leur vie.

Elle a, par ailleurs, mis en avant l’importance primordiale de l’engagement RSE chez Orange, citant une de ses initiatives, « KhatwatKhir », qui vise à accompagner les jeunes filles du monde rural dans la poursuite de leurs études, reflétant ainsi l’implication significative de l’entreprise en faveur de la lutte contre l’abandon scolaire de ces filles.





Parallèlement, le FabLab solidaire offre un soutien essentiel aux entrepreneurs en proposant des équipements numériques de pointe et une expertise technique pour les aider à concevoir et à développer leurs prototypes, a poursuivi Mme Lfal, notant que cette initiative témoigne de l’engagement de la société à soutenir l’innovation, tout en contribuant au progrès social et à l’autonomisation des communautés.

De son côté, le directeur central grand public Orange Maroc, Noël Château, a indiqué que « Orange Maroc offre une connectivité et réseau Internet de qualité, ce qui est attesté par le label NPerf ».

En tant qu’acteur majeur, Orange Maroc compte 1.280 collaborateurs, 17,4 millions de clients et 435 points de vente à travers le pays, comprenant 50 Smart Stores, a-t-il fait savoir, relevant qu’avec plus de 8.000 km de fibre optique et 5.721 antennes, l’opérateur assure une connectivité de qualité à ses usagers.

Dans ce sillage, il a soulevé que Orange démontre son dévouement envers ses clients B2B en proposant une panoplie d’initiatives, de services et de solutions de haute qualité adaptés à leurs besoins spécifiques.

Pour sa part, le directeur central B to B de Orange Maroc, Brahim Sbai, a fait valoir que la connectivité est une condition essentielle au développement des entreprises et des administrations, ajoutant que Orange travaille actuellement sur le renforcement de celle-ci au niveau international, et s’attelle à faire du Maroc un hub de connectivité en ouvrant un autre câble sous-marin qui reliera le Maroc aux autres pays africains.

Et d’indiquer que « Orange offre des solutions de connectivité fiables et avancées pour répondre aux besoins variés des entreprises, notamment en travaillant en synergie avec des partenaires leaders mondiaux, des acteurs locaux et des centres d’innovation en vue de relever les défis et saisir les opportunités du marché marocain ».