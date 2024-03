Radisson Blu Al Hoceima : une nouvelle ère s’annonce sous la direction de Didier Jean-Marie

Situé au milieu d’une pinède et jouissant d’une architecture hors du commun, Le Radisson Blu Resort de 434 chambres et suites & le Radisson Blu Residences, de 142 appartements d’Al Hoceima accueillent son nouveau Directeur Général.

Avec l’arrivée de Didier Jean-Marie, un vent nouveau souffle sur cet établissement singulier dans le nord du Maroc, qui vient d’achever un relooking subtil et raffiné de l’ensemble de ses restaurants et Bars, sa Réception, ses chambres, son Spa et son Kid’s Club.

Aux abords de la ville, bordée par l’une des plus belles baies du Maroc, le Radisson Blu Resort d’Al Hoceima se réinvente avec l’arrivée de son nouveau Directeur Général, Didier JEAN-MARIE.

Originaire de la Martinique dans les caraîbes, Didier JEAN-MARIE, est un passionné de l’hôtellerie fort d’une expertise forgée sur près de trois décennies au sein de cette industrie. Son parcours illustre une trajectoire jalonnée de succès, avec plus de dix ans en tant que directeur général dans les plus grandes enseignes hôtelières internationales.

L’expertise de Didier JEAN-MARIE en gestion hôtelière ne se limite pas à la direction des équipes, mais englobe également une compréhension holistique des besoins et des attentes des clients à tous les niveaux de la chaîne hôtelière. Avant de rejoindre le Radisson Hotels Group, Didier JEAN-MARIE a fait ses preuves dans plusieurs établissements internationaux de renom, cumulant ainsi une expérience significative en France, dans les Dom-Tom et en Afrique (Algérie, Tunisie, Guinée, Tchad), dont le Maroc où il a notamment dirigé une mission d’audit hôtelier à Casablanca.

Dès son arrivée au Radisson Blu Al Hoceima, Didier JEAN-MARIE s’est aisément intégré et a su rapidement déployer son savoir-faire pour mener le développement continu de l’établissement. Son engagement vers l’excellence opérationnelle et son approche proactive assurent une adaptation fluide et une amélioration constante de l’expérience client.

Il est à noter que Le Radisson Blu Resort Al Hoceima a procédé à un relooking complet de ses points de vente. Conçus pour offrir des expériences inoubliables, les restaurants et lounges du resort invitent à un voyage culinaire où se mêlent détente, tradition et dégustation. Le restaurant marocain, entièrement revisité, a rouvert ses portes à l’occasion du mois sacré de Ramadan, proposant une carte de délicieux mets traditionnels pour la rupture du jeûne. Le chef et son équipe sont fiers de proposer une expérience culinaire exceptionnelle, mettant en avant les produits du terroir marocain.

Parmi les autres points de vente revisités, « The Cedar » propose un buffet quotidien international, « The Splash » animera vos déjeuners au travers d’une expérience « snacking » , puis « The Island » véritable restaurant de plage devrait s’inscrire comme « The place to be » des soirées estivales à Al Hoceima ,le « The Fish House » antre des fruits de mer, vous offrira une expérience gastronomique unique et enfin le « Penthhouse » dans une ambiance d’Irish pub sera le lieu idéal pour les notables de la ville

Depuis son ouverture, le Radisson Blu Resort Al Hoceima offre un concentré de charme et d’évasion. Ses chambres et suites spacieuses offrent une vue imprenable sur la Méditerranée, avec deux nouvelles catégories de chambres « Family Suites », pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Dans un décor contemporain, le Resort incarne un havre de paix, un appel à l’évasion pour tous les voyageurs, avec une équipe dirigeante engagée à déployer son expertise pour garantir une satisfaction assurée et un séjour des plus inoubliables.