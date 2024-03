Ramadan 2024 : Hausse des investissements publicitaires dans les médias traditionnels et digitaux

Le mois de Ramadan est traditionnellement une période où les médias connaissent une forte affluence, en raison des changements dans les modes de vie et de consommation, notamment alimentaires. Cette tendance se reflète dans les investissements publicitaires, qui connaissent généralement une augmentation significative pendant cette période sacrée.

Imperium, spécialiste du traitement de la data et de l’information à 360°, a récemment publié les chiffres-clés des investissements publicitaires des dix premiers jours du mois de Ramadan, allant du 12 au 22 mars 2024. Cette analyse offre un aperçu crucial de la tendance annuelle, englobant tous les médias : télévision, radio, affichage, presse et digital.

Une hausse notable des investissements publicitaires a été observée au cours des dix premiers jours du Ramadan, totalisant près de 450 millions de dirhams, soit une augmentation de +27,7% par rapport à l’année précédente. La télévision demeure en tête, captant 67,1% de part de marché, tandis que la presse écrite enregistre une baisse de -26% par rapport à 2023.

L’affichage et la radio connaissent une hausse significative de leurs investissements, avec respectivement +26,7% et +22,7%. Cependant, le digital enregistre une augmentation plus modeste de 6,5%, pour 5,4% de part de marché.

Dans le détail, les investissements publicitaires se répartissent comme suit : 301 MDH pour la télévision, 47,6 MDH pour l’affichage, 58,9 MDH pour la radio, 24,5 MDH pour le digital et 16,7 MDH pour la presse.

Parmi les secteurs ayant le plus investi pendant cette période, l’Alimentation arrive en tête, suivie des Télécommunications, de la Banque-Assurance, des Boissons et de la Distribution. Des augmentations significatives ont également été observées dans des secteurs tels que l’Hygiène-Cosmétique, l’Entretien, l’Ameublement-Décoration, l’Assurance-Finances et les Transports.

Malgré une légère baisse du nombre d’annonceurs, le Ramadan a vu une augmentation de +20% du nombre de nouvelles copies publicitaires lancées dès le premier jour. L’affichage se démarque en tant que média avec le plus grand nombre d’annonceurs, suivi de la presse, de la radio et de la télévision.