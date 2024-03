Kenzi Hotel Group : ambiance envoûtante pour le mois de Ramadan

Kenzi Hotels Group annonce une série d’offres spéciales conçues pour rendre Ramadan inoubliable pour ses clients.

Convivialité et Mélodie au KENZI SIDI MAAROUF

À seulement 350 MAD par personne, rejoignez-nous pour un ftour sur le rooftop, où un buffet international et des spécialités marocaines vous attendent, offrant une vue imprenable sur la ville. Laissez-vous emporter par les animations qui vous accompagnent tout au long du Ramadan. Pour les groupes de 20 personnes et plus, profitez de notre offre spéciale à 320 MAD par personne.

Ramadan Gourmand au KENZI BASMA

Au restaurant LE COMPTOIR, chaque plat devient une véritable célébration, vous invitant à savourer chaque bouchée dans une atmosphère exceptionnelle. Que ce soit en famille ou entre collègues, notre rendez-vous gourmand est l’occasion parfaite de se retrouver et de partager des moments inoubliables. Profitez de notre menu à 200 MAD par personne avec un service à table impeccable. Pour les groupes de 20 personnes et plus, réservez notre buffet gourmand à 250 MAD par personne pour une expérience culinaire incomparable.

Ftours sur mesure au KENZI TOWER HOTEL

Plongez dans une atmosphère envoûtante où chaque détail est pensé pour votre plaisir. Au SKIES Restaurant & Lounge, profitez d’une vue spectaculaire tout en dégustant des mets préparés devant vous lors de notre show cooking, le tout servi à table pour une expérience gastronomique incomparable, à seulement 600 MAD par personne. Pour une ambiance conviviale, optez pour notre offre BETWIN et INSENSE, avec un somptueux buffet gourmand à 450 MAD par personne, disponible uniquement sur réservation pour un groupe d’au moins 30 personnes.

Bsseha by KENZI MENARA PALACE

Plongez dans la magie de Ramadan au Kenzi Menara Palace, où se réunir prend tout son sens. Profitez de notre offre irrésistible qui marie le confort de nos chambres à des festins aux délices du mois sacré.

À partir de seulement 990 MAD HT par personne et par nuit, vous bénéficierez d’un hébergement en chambre double Deluxe, comprenant Iftar, Dîner et Shour. Supplément single à 550 MAD par personne et par nuit.

Ramadan Exceptionnel au KENZI ROSE GARDEN

Profitez de notre hébergement en chambre double et vivez des instants de partage inoubliables en famille. Les enfants de moins de 6 ans séjournent gratuitement, tandis que ceux de 6 à 12 ans bénéficient de réductions allant jusqu’à 50% sur les repas. Pendant votre séjour, les enfants de 4 à 12 ans peuvent s’amuser au kids club, et un service de babysitting est disponible sur demande. Profitez également de l’accès à notre salle de fitness et à un programme d’activités variées. Pour un séjour de 2 nuits ou plus, nous vous offrons un hammam revitalisant. Et pour prolonger votre détente, bénéficiez d’un départ tardif jusqu’à 14h, selon disponibilité. Avec notre offre incluant le shour, à partir de 1300 MAD HT par nuit, ou ftour en plus, à partir de 1500 MAD HT par nuit, vivez des moments uniques et inoubliables ce Ramadan.

Un Ramadan Authentique au KENZI SOLAZUR

Rejoignez-nous pour des soirées ramadanesques inoubliables au restaurant Jawhara, où vous pourrez savourer un buffet exquis dans une ambiance feutrée, accompagné des mélodies envoûtantes de l’oud. Dégustez un Iftar à seulement 350 MAD par personne. Profitez encore plus de votre expérience en réservant une chambre à prix réduit, avec possibilité de sur-classement et de départ tardif. Notre offre d’hébergement comprend le petit-déjeuner ou le Shour ainsi que le Ftour, avec la gratuité pour un enfant de moins de 12 ans. Les chambres single sont à 950 MAD HT par nuit et les chambres doubles à 1200 MAD HT par nuit.

Des Moments de Ramadan inoubliables au KENZI AZGHOR

Sous les Étoiles de Ouarzazate, vivez une expérience unique où le Ramadan revêt une douceur particulière. Plongez dans un cadre enchanteur où la spiritualité et la convivialité se marient harmonieusement. Offrez-vous une escapade mémorable et bénéficiez d’une réduction de 15% sur le tarif de la chambre, ftour inclus.

Ramadan de Sens au KENZI RISSANI

Laissez-vous envelopper par l’esprit du Ramadan avec notre offre exclusive : bénéficiez d’une réduction alléchante de 15% sur le tarif de la chambre avec ftour. Mais ce n’est pas tout ! Immergez-vous dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout en dégustant un délicieux Ftour, concocté avec soin pour une expérience authentique.