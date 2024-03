Panne internet : Maroc Telecom rétablit la connectivité en Afrique de l’Ouest

Une gigantesque panne des câbles sous-marins de fibre optique a plongé l’Afrique de l’Ouest dans une crise internet sans précédent. Seul Moov Africa, filiale du groupe Maroc Telecom, a réussi à maintenir la connectivité grâce aux réseaux redondants du géant marocain des télécoms. Une prouesse technique saluée pour son rôle stratégique dans l’indépendance numérique du continent.

Une panne majeure des câbles sous-marins de fibre optique en Afrique de l’Ouest et Centrale a gravement perturbé l’accès à internet dans plusieurs pays de la région, impactant les services fixes et mobiles. Face à cette crise, certains opérateurs ont néanmoins réussi à maintenir la continuité de leurs services grâce à leurs infrastructures redondantes.

C’est le cas de Moov Africa, filiale du Groupe Maroc Telecom, le principal opérateur de télécommunications au Maroc. Grâce aux infrastructures redondantes mises en place par son groupe marocain, les clients de Moov Africa en Côte d’Ivoire ont pu rester connectés via le câble sous-marin West Africa.

D’une longueur de 9.400 km et d’une capacité allant jusqu’à 60 Tbps, ce câble relie l’Afrique de l’Ouest à l’Europe en passant par le Maroc. Suite à l’incident, les équipes techniques de Moov Africa, appuyées par les experts du Groupe Maroc Telecom au Maroc, ont rapidement mis en place de nouvelles capacités sur ce câble ainsi qu’aux points d’accès internet au Maroc. Cela a permis non seulement de maintenir les services de Moov Africa mais aussi d’aider d’autres opérateurs concurrents à garder leurs clients connectés, démontrant ainsi le rôle clé joué par le Royaume dans les télécommunications en Afrique.

Cette panne qui a durement frappé les autres opérateurs a en revanche attiré une forte affluence dans les agences de Moov Africa où les files d’attente se sont allongées pour l’achat et la recharge de cartes SIM, soulignant la fiabilité des réseaux du groupe marocain.

Face à cet état de crise, le gouvernement ivoirien a réagi en mettant sur pied une cellule de crise et un comité interministériel pour suivre la situation et garantir un rétablissement rapide des services à travers le pays, soulignant l’importance vitale de la connectivité internet.

Selon les spécialistes, cet événement a mis en lumière la nécessité pour les pays africains d’investir dans des infrastructures de communication indépendantes, à l’image des réseaux redondants déployés par le Groupe Maroc Telecom, afin de réduire leur dépendance aux réseaux internationaux et d’assurer une connectivité plus stable et sûre. Ils soulignent également l’importance de renforcer les capacités des opérateurs locaux, en s’appuyant sur l’expertise de groupes leaders comme Maroc Telecom, pour faire face aux crises et maintenir les services essentiels.