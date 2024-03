Pourquoi utiliser le Service après-vente ? Les explications de Hatim Kaghat (VIDEO)

Le Groupe Horizon Press a organisé, le 28 février, une table ronde sous le thème «Service après-vente : Le nouveau relai de croissance pour les constructeurs». L’occasion de faire le point sur un sujet qui suscite le débat. Un débat auquel ont pris part Cédric Veau, directeur général de Bamotors (distributeur Kia et Geely), Adil Bennani, président de l’AIVAM, Ibtissam Essaroukh, directrice Après-vente Renault Commerce Maroc, et Hatim Kaghat, représentant de la holding AGREA, Master franchisé Midas. L’événement a permis de faire le point sur cette activité dans le Royaume, son potentiel de croissance, ses opérateurs-clés, ainsi que sur son évolution à moyen et long-terme.

Avec 4,5 millions de véhicules en circulation, le marché du SAV est partagé entre distributeurs et concessionnaires, d’un côté, et garagistes informels, franchisés et agréés, de l’autre. Or, ces derniers accaparent 80% de ce marché contre environ 20% pour les premiers. Cela s’explique par le fait que les coûts d’entretien et de réparation sont plus «raisonnables». Néanmoins, selon les intervenants, la situation ne traduit pas nécessairement une «guerre» entre les protagonistes. C’est plutôt l’inverse puisqu’ils se complètent dans la majorité des cas.