EQDOM et AUTO24.ma révolutionnent l’achat de voitures d’occasion au Maroc

EQDOM et AUTO24.ma, acteurs majeurs dans les secteurs du crédit à la consommation et de l’industrie automobile, signent un partenariat destiné à améliorer l’expérience d’achat des véhicules d’occasion au Maroc, en mettant la qualité de l’expérience utilisateur au cœur de la transaction.

Ce partenariat vise à offrir aux clients un parcours d’achat digital, fluide et optimisé, pour une plus grande satisfaction : grâce à l’application Saphir d’EQDOM qui offre une expérience client digitalisée, AUTO24.ma fera bénéficier ses clients d’offres de crédits en ligne, avec des délais d’octroi plus rapides.

« Ce partenariat avec AUTO24.ma marque une étape majeure dans notre engagement à offrir à nos clients des solutions financières toujours mieux adaptées à leurs besoins. Les parcours digitaux innovants d’EQDOM associés à l’expertise de vente et du service d’AUTO24 permettent de leur proposer une offre clé en main », explique Aziz Dalaoui, Directeur Général d’Eqdom.

Mehdi El Mazouni, Directeur Général AUTO24 Maroc, précise : « ce partenariat innovant avec Eqdom renforce notre engagement envers l’excellence et l’accessibilité. En unissant nos forces, nous aspirons à redéfinir positivement l’expérience automobile pour nos clients au Maroc ».