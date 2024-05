EQDOM et AUTO24 lancent le premier crédit gratuit pour l’achat de véhicules d’occasion au Maroc

Une étape majeure pour le marché automobile marocain : EQDOM et AUTO24 lancent le premier crédit gratuit pour l’achat de véhicules d’occasion.

Afin de toujours mieux répondre au besoin du client, EQDOM, acteur de référence dans le domaine du financement au Maroc, et AUTO24.ma, leader de la vente de véhicules d’occasion, annoncent aujourd’hui leur partenariat pour offrir le premier crédit gratuit destiné à l’achat de voitures d’occasion.

Une initiative pour faciliter l’accès à la mobilité

Le crédit gratuit proposé par EQDOM et AUTO24 est une offre conçue pour démocratiser l’accès à la mobilité et répondre aux besoins des consommateurs marocains à travers des solutions financières innovantes.

Ce nouveau produit de financement, sans aucun engagement sur les frais de dossier, transforme et favorise le développement du marché des véhicules d’occasion au Maroc. Il permet ainsi à un plus grand nombre de Marocains de pouvoir devenir propriétaires de leurs véhicules dans les mêmes conditions que pour l’achat d’un véhicule neuf.

Un engagement commun pour une satisfaction client optimale

Forts de leur expertise et de leur engagement envers la satisfaction client, EQDOM et AUTO24 mettent en place une solution de financement qui répond véritablement aux besoins et aux attentes des consommateurs marocains. Ce partenariat s’appuie sur la force du réseau et de la plateforme d’AUTO24 pour proposer une sélection étendue de véhicules d’occasion certifiés, et sur l’expertise d’EQDOM en matière de financement.