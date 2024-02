LG Electronics domine le CES 2024

Lors du CES de cette année, LG Electronics (LG) a été honoré par plus de 200 prix et reconnaissances pour un large éventail d’innovations et de technologies dans les catégories de l’électroménager, du divertissement à domicile et du B2B.

Le LG SIGNATURE OLED T – le premier téléviseur transparent sans fil 4K au monde a ouvert la voie avec d’innombrables honneurs en tant que meilleur téléviseur ou meilleur de l’émission dans un large éventail de points de médias.

Grâce à la réputation de LG en tant que leader mondial de la technologie OLED, la société continue d’affirmer sa domination au CES, remportant les plus grands prix et honneurs de l’industrie pour sa dernière gamme de téléviseurs OLED, y compris le LG SIGNATURE OLED T susmentionné et les téléviseurs LG OLED evo M4, G4 et C4.

En utilisant la technologie sans fil introduite dans le téléviseur M3 de l’année dernière, le téléviseur OLED LG SIGNATURE de 77 pouces de LG est considéré comme la prochaine étape dans l’évolution de la technologie des téléviseurs OLED et a été honoré par de grandes publications technologiques, notamment CNET, Tendances numériques, TechRadar, Tom’s Guide, Forbes, The Verge, Wirecutter, PCMag et Écrasable.

La série LG OLED evo, dotée d’un nouveau taux de rafraîchissement de 144 Hz et du processeur Alpha 11 AI de LG, a également été applaudie par CNET, TechRadar Pro, PCGamer et BGR. De plus, Digital Trends a mis en évidence le moniteur de jeu LG UltraGear OLED 32GS95UE dans sa gamme des meilleurs moniteurs vus au CES 2024, notant sa capacité unique à basculer entre 4K à 240 Hz et FHD à 480 Hz en appuyant sur un bouton.

LG a également reçu des éloges de la part de publications de renom telles que USA Today et Tom’s Guide pour son nouveau LG Wash Combo™ All-In-One avec technologie Heatpump . Marquant l’engagement de LG en faveur d’un monde plus vert, le nouveau Wash Combo utilise 60 % d’énergie en moins qu’un modèle ventilé.

Cet appareil électroménager de pointe a été largement reconnu pour sa conception compacte sans ventilation et sa capacité à effectuer un cycle de lavage et de séchage en moins de deux heures.

Nommé lauréat des Reviewed’s Accessibility Awards pour le CES 2024 – le kit Universal UP de LG – une collection d’accessoires et de modules complémentaires innovants pour appareils électroménagers adoptant une conception universelle a été conçue pour améliorer la convivialité pour les personnes confrontées à des défis physiques. Il a également été reconnu parmi les meilleurs produits de conception de maison d’Apartment Therapy au CES 2024.

Grâce au seul programme CES Innovation Award de la Consumer Technology Association (CTA), LG a remporté 34 CES Innovation Awards, dont deux Best of Innovation Awards décernés au LG 4K Transparent OLED T et au téléviseur 4K OLED Zero Connect (M4) de 83 pouces. Parmi les faits saillants des plus de 200 prix et reconnaissances remportés par LG au CES 2024, citons :

LG SIGNATURE OLED T (77 pouces)

CNET : Les meilleurs téléviseurs du CES 2024

Tendances numériques : Top Tech des prix CES 2024

PCMag : les téléviseurs les plus grands (et les plus cool) au CES 2024

Engadget : Le meilleur du CES 2024

Commenté : Les prix examinés : CES 2024 – Home Cinéma

TechRadar : Meilleurs gadgets du CES 2024 – Meilleur téléviseur

The New York Times : Wirecutter : Le meilleur du CES 2024

Tom’s Guide: Best of CES 2024 Awards – Meilleur design

The Verge : The Verge Awards au CES 2024 – Meilleur de l’exposition

CNN souligné : Best of CES 2024 – Meilleure télévision

NBC News : Le meilleur du CES 2024

Fox News : Top 10 des technologies du CES 2024

The Hollywood Reporter : Le meilleur du CES 2024 – Meilleur téléviseur OLED

Variété : Best of CES 2024 – Meilleur téléviseur 4k

Popular Science : Meilleurs nouveaux gadgets et technologies du CES 2024

Rolling Stone : Le meilleur du CES 2024

Téléviseurs OLED de LG (M4, G4, C4 et B4)

Tom’s Guide : Les meilleurs téléviseurs du CES 2024 – LG OLED evo G4

Testé : Les prix examinés : CES 2024 – LG OLED evo G4

TechRadar Pro : Prix Pick 2024 – LG OLED evo M4

Conseiller technique : Le meilleur du CES 2024 – LG OLED B4

Gear Patrol : les téléviseurs et moniteurs les plus cool dévoilés au CES 2024 – LG OLED evo G4, C4 et OLED B4

Téléviseurs LG QNED

Tom’s Guide : Les meilleurs téléviseurs du CES 2024 – Téléviseur LG 98 pouces QNED

La technologie résidentielle aujourd’hui : Réflexions et superlatifs du CES 2024 – Téléviseur LG QNED 98 pouces

Ordinateurs portables LG gram Pro

Tendances numériques : les ordinateurs portables les meilleurs et les plus passionnants au CES 2024 – LG gram Pro

Inverse : Les meilleurs ordinateurs portables annoncés au CES 2024 – LG gram Pro 2-en-1

Laptop Mag : Le meilleur du CES 2024 – Meilleur 2-en-1 : LG gram Pro 2-en-1

Science en direct : CES 2024 : Meilleurs ordinateurs portables pour le codage et les programmeurs – LG gram Pro 2-en-1

Projecteur LG CineBeam Qube

PCMag : Best of CES 2024 – Meilleur projecteur

WIRED : Le meilleur du CES 2024 – Meilleur cinéma maison

Gizmodo : les gadgets les meilleurs, les plus cool et les plus étranges au CES 2024

Yanko Design : Le meilleur du CES 2024

Moniteur de jeu OLED UltraGear de LG

Tendances numériques : les meilleurs moniteurs du CES 2024

Inverse : les moniteurs de jeu les plus époustouflants du CES 2024

The Shortcut : les prix Shortcut CES 2024

Windows Central : Le meilleur du CES 2024 – Meilleur jeu

LG Wash Combo™ tout-en-un avec technologie de pompe™ à chaleur

Commenté : Les prix examinés : CES 2024

Tom’s Guide : Meilleurs gadgets pour la maison intelligente du CES 2024 – Meilleur appareil intelligent

Tom’s Guide : Le meilleur du CES 2024 – Meilleur appareil électroménager

Good Housekeeping : les gadgets les plus cool du CES 2024

Agent d’IA pour la maison intelligente de LG