LG Electronics nomme Taekweon Baek comme Directeur Général pour la région Maghreb

LG Electronics Inc. (LG), leader mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, marque une nouvelle étape avec la nomination stratégique de M. Taekweon Baek en tant que Directeur Général et Vice-Président de la région Maghreb, à partir du 20 décembre 2023.

Taekweon Baek, fort d’une expérience de plus de 25 ans chez LG Electronics, prend les rênes de cette position clé. Sa nomination témoigne de l’engagement continu de LG Electronics envers l’innovation, la croissance durable et l’excellence opérationnelle.

Dans une déclaration, M. Taekweon Baek a exprimé : « je suis honoré de prendre la tête de LG Electronics dans la région Maghreb. Mon engagement envers l’innovation et l’excellence opérationnelle continuera de renforcer notre position de leader sur le marché. Avec notre équipe talentueuse, nous poursuivrons notre mission d’offrir des produits de haute qualité qui améliorent la vie quotidienne de nos clients ».

Cette nomination intervient dans un contexte de succès financier pour LG Electronics, qui a annoncé des résultats exceptionnels pour l’année 2023. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint un record de 84,2 billions de KRW, avec un bénéfice d’exploitation solide de 3,55 billions de KRW. Ces résultats témoignent de la résilience et de la croissance continue des activités principales de LG, notamment les appareils électroménagers et les composants automobiles, consolidant ainsi la position de l’entreprise en tant que leader sur le marché mondial.