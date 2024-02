La régénération des écosystèmes désertiques : zoom sur la méthode Sand to Green

En adoptant des approches innovantes, nous pouvons créer un avenir où la régénération des écosystèmes et la prospérité économique vont de pair. L’approche de Sand to Green nous rappelle que l’économie durable n’est pas seulement souhaitable, mais aussi réalisable et rentable. Détails.

Dans sa quête audacieuse de transformer les zones désertiques en terres arables durables et rentables, la startup franco-marocaine Sand to Green adopte une approche intégrée, combinant la sagesse ancestrale des écosystèmes oasiens avec les avancées scientifiques contemporaines. Dans le cadre de cet article, Wissal Ben Moussa, co-fondatrice et Chief Agricultural Officer de Sand to Green, revient sur les aspects clés de la méthode développée par Sand to Green pour transformer les zones désertiques en terres arables, durables et rentables.

Cette fusion harmonieuse entre le passé et le présent permet de réinventer l’agriculture durable en réconciliant les écosystèmes avec les innovations technologiques, comme le souligne Wissal Ben Moussa. La méthode développée repose sur une compréhension approfondie des écosystèmes oasiens, en intégrant la sagesse millénaire des anciens avec des pratiques agronomiques modernes. Cet équilibre entre tradition et innovation constitue la base d’une stratégie ambitieuse visant à restaurer les sols, séquestrer le carbone et revitaliser le cycle hydrique des régions arides.

Pour parvenir à cet objectif, la startup met en œuvre des technologies de pointe soigneusement sélectionnées. Des analyses satellitaires détaillées sont utilisées pour cartographier les terrains à revitaliser, tandis que des études approfondies sur l’eau et les sols fournissent des informations précieuses pour guider les actions de régénération. L’utilisation judicieuse du biocharbon, qui enrichit les sols en matière organique, et le dessalement de l’eau alimenté par l’énergie solaire sont également des éléments clés de cette méthode novatrice.

Wissal Ben Moussa souligne que chaque élément de la méthode est soigneusement choisi pour son impact positif sur l’environnement et sa contribution à l’agriculture durable. Cette approche holistique vise à restaurer les écosystèmes désertiques tout en créant des opportunités économiques durables pour les communautés locales.

L’initiative revêt une importance particulière au Maroc, où les zones désertiques représentent une part significative du territoire. En utilisant des techniques de régénération des écosystèmes, Sand to Green contribue à la préservation du patrimoine naturel et culturel du pays tout en stimulant le développement économique. Il faut dire que cette approche novatrice est un exemple inspirant de la manière dont les solutions durables peuvent être développées en harmonie avec la nature et les communautés locales. Ainsi, la startup ouvre la voie à une agriculture durable et rentable dans les zones désertiques, offrant ainsi un modèle reproductible pour d’autres régions confrontées à des défis similaires.



Une approche scientifique, un logiciel de suivi et d’optimisation, et une stratégie économique solide

Au cœur de la méthode de Sand to Green se trouve l’agroforesterie, une pratique qui combine la plantation d’arbres et de cultures agricoles. Ben Moussa souligne que leur approche repose sur une précision scientifique, en choisissant les combinaisons de plantes les plus bénéfiques pour le sol et l’écosystème local. Cette approche permet de créer un environnement favorable à la croissance des cultures tout en préservant la biodiversité locale. Sand to Green se distingue également par son logiciel de suivi et d’optimisation des plantations, qui permet une gestion précise et adaptative des cultures.

Grâce à ce logiciel, l’entreprise peut recueillir des données réelles et apporter des améliorations continues à ses pratiques agricoles. Cette approche basée sur les données contribue à l’efficacité et à la durabilité des projets. L’aspect économique ne passe pas inaperçu dans la méthode de Sand to Green. Ben Moussa souligne que l’entreprise adopte une stratégie solide en multipliant les sources de revenus.

En plus de la production alimentaire, la startup se positionne également sur le marché des crédits carbone, offrant ainsi une double opportunité économique. Cette diversification des sources de revenus assure la rentabilité des projets, ce qui est essentiel pour leur réplication et leur expansion à grande échelle. Cet exemple concret illustre l’importance de l’économie durable dans notre monde actuel. En intégrant des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, Sand to Green parvient à concilier les impératifs écologiques et économiques.

Cette approche novatrice offre des opportunités pour les communautés locales en créant de nouvelles sources de revenus durables tout en préservant et en régénérant les écosystèmes fragiles. Cette expérience montre que l’économie durable peut être une force motrice du développement socio-économique, tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures. Il est essentiel que les gouvernements, les entreprises et les communautés s’engagent ensemble dans des initiatives similaires pour relever les défis environnementaux et économiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

L’implication de la communauté locale dans les projets

Sur le terrain, Sand to Green met en place des mesures pour favoriser l’implication active de la communauté locale dans les décisions et la mise en œuvre de leurs projets. L’entreprise crée des coopératives d’agriculteurs et d’ouvriers, qui permettent aux membres de la communauté de participer à la gestion des ressources et aux processus de production et de distribution. Des comités locaux ou des conseils d’administration sont établis pour prendre des décisions importantes, tandis que des programmes de formation renforcent les capacités des membres de la communauté. Des initiatives spécifiques ciblent les jeunes et les groupes marginalisés, favorisant ainsi une participation diversifiée et équitable. Selon Wissal Ben Moussa, «la transparence et la communication ouverte sont essentielles pour une collaboration réussie».

Bilal Cherraji / Les Inspirations ÉCO