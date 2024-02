LG dévoile sa vision d’intelligence affective et responsable au CES 2024

LG Electronics (LG) a tenu sa conférence de presse LG World Première au Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, Nevada, États-Unis, pour présenter sa nouvelle vision et son nouveau thème d’exposition pour le CES 2024, « Réinventez votre avenir ».

Le PDG William Cho a ouvert la procédure en réaffirmant l’objectif ambitieux de l’entreprise – annoncé pour la première fois l’année dernière – de se transformer en une société de solutions de vie intelligente. Ayant acquis une riche compréhension des consommateurs mondiaux et de leurs espaces de vie depuis près de sept décennies, l’entreprise va maintenant au-delà de la maison, en étendant ses activités à divers espaces, notamment la mobilité, le commerce et le virtuel. Dans tous les domaines, l’entreprise vise à améliorer l’expérience client en se concentrant sur cinq éléments clés surnommés 3C2S : Care, Connectivity, Customization, Servitization et Sustainability.

L’IA redéfinie comme une « intelligence affectueuse »

Dans son parcours d’innovation et d’amélioration de l’expérience client, LG a identifié l’IA comme l’un des catalyseurs les plus essentiels de la réussite. Plutôt que de se concentrer sur l’évolution de la technologie elle-même, LG se consacre à démontrer comment l’IA peut apporter des avantages tangibles dans le monde réel.

L’entreprise a redéfini l’IA comme une « intelligence affectueuse », révélant sa conviction que l’IA peut favoriser une expérience client plus bienveillante, empathique et attentive.

Intelligence de la vie en temps réel

Au cours de la conférence de presse, le PDG Cho a souligné les caractéristiques uniques des solutions d’IA de LG, à commencer par sa capacité à exploiter une multitude de données, à la fois en termes d’échelle et de qualité. Parmi les 500 à 700 millions de produits LG actuellement utilisés dans le monde, il existe de nombreux appareils intelligents équipés de capteurs intelligents assistés par l’IA qui sont optimisés pour apprendre et analyser les schémas de vie « physiques » et « émotionnels » des utilisateurs.

Alors que de nombreuses entreprises s’appuient sur des données basées sur Internet pour entraîner leur IA, LG a l’avantage de pouvoir s’appuyer sur des données « réelles » recueillies à partir de milliards d’appareils connectés, englobant les produits intelligents LG et une large gamme d’appareils IoT. Cet ensemble de données peut fournir des informations précieuses sur les interactions entre le client et l’appareil, ainsi que sur l’environnement, les modèles de comportement et les états émotionnels des clients. Ces données à multiples facettes peuvent également donner à l’entreprise une image plus complète de la vie de ses clients à la maison, ce qui lui permet de fournir des solutions de style de vie meilleures et plus intelligentes.

Intelligence orchestrée avec LG AI Brain

Le PDG Cho a poursuivi en expliquant le rôle essentiel joué par le LG AI Brain, un puissant moteur de traitement piloté par le grand modèle de langage (LLM) de LG. S’appuyant sur le vaste référentiel de données utilisateur de l’entreprise, AI Brain prévoit les besoins des clients en fonction des interactions utilisateur-produit et de l’apprentissage contextuel, effectue des processus de raisonnement avancés et génère des solutions optimales en orchestrant les actions des appareils physiques.

En fin de compte, cela permet à l’entreprise de fournir des services et des expériences intelligents pour les différents espaces de la vie des clients, le tout de manière plus intelligente et plus efficace, mettant en valeur l’attention intégrée dans le concept d’intelligence affectueuse de LG.

Engagement en faveur d’une intelligence responsable

LG est parfaitement consciente de sa responsabilité d’utiliser l’IA de manière éthique et s’engage à être responsable des impacts et des conséquences de ses décisions et de ses actions. L’entreprise vise à développer des systèmes d’IA qui profitent à tous les utilisateurs, favorisent un comportement sûr et assurent la sécurité de toutes les données personnelles collectées.

Le robuste système de sécurité des données de l’entreprise, LG Shield, conçu pour protéger les données et les informations personnelles à chaque étape du processus, de la collecte et du stockage à l’utilisation, souligne cet engagement. Dédiée à la réalisation de l’intelligence responsable, LG vise à surpasser les normes requises de l’industrie pour la mise en œuvre de l’IA.

Dans son discours de conclusion lors de la première mondiale de LG, le PDG Cho a souligné que l’approche de LG en matière d’IA est fermement ancrée dans la conviction que les clients devraient avoir un contrôle total. Il a également ajouté : « La vie est belle. C’est notre promesse solide et sans compromis qui nous motive à créer une vie meilleure pour nos clients, même à l’ère de l’IA ».

Lors de l’événement, le PDG Cho a été rejoint sur scène par Jung Ki-hyun, vice-président et chef du centre d’affaires de la plate-forme de LG, et Eun Seok-hyun, président de LG Vehicle component Solutions (VS) Company, qui a présenté des technologies et des stratégies innovantes basées sur l’IA.

En commençant par la maison, le vice-président Jung a présenté un plan pour la maison intelligente basée sur l’IA de LG. Conformément à sa vision de se transformer en une entreprise de solutions de vie intelligente, l’entreprise intègre la technologie unique « Affectate Intelligence » de LG à la plate-forme ThinQ. M. Jung n’a pas seulement dévoilé de nouveaux services innovants, tels que « ChatThinQ », un chatbot d’IA générative qui permet des conversations naturelles avec les clients, et « 3D Home View », une visualisation 3D de la maison pour un contrôle intégré des espaces de manière intuitive, mais a également révélé son intention de lancer un nouveau hub de maison intelligente.

Et, dans le domaine de la mobilité, l’entreprise a partagé sa vision de la voiture en tant qu’ »espace de vie sur roues » alimenté par des solutions de véhicules définis par logiciel (SDV). Conformément à cette vision, Eun Seok-hyun, président de LG VS Company, a présenté LG AlphaWare, la suite de solutions logicielles de l’entreprise pour SDV. LG AlphaWare comprend des modules logiciels polyvalents pour améliorer les systèmes d’exploitation existants des véhicules et aider à créer de nouvelles plates-formes, des solutions d’exploitation pour aider les développeurs de logiciels tout au long du processus de développement logiciel, de la conception au déploiement, des solutions de divertissement dans l’habitacle qui permettent de visionner du contenu en haute définition et un son de haute qualité, et des solutions d’interface homme-machine qui utilisent les technologies AR/MR et AI pour offrir une expérience immersive à bord du véhicule.