inwi et Medusa : un pas de plus vers l’avenir numérique du Maroc

L’opérateur global inwi annonce la signature d’un accord de partenariat stratégique avec Medusa Submarine Cable System, pour le renforcement de sa connectivité transméditerranéenne. Cet accord porte sur la fourniture et l’exploitation de liens de fibre optique dédiés dans le nouveau câble sous-marin, Medusa, le plus long de la Méditerranée.

Medusa relie l’océan Atlantique à la mer Méditerranée et à la mer Rouge, créant ainsi une nouvelle liaison de l’Asie à l’Atlantique. Il permet ainsi le développement régional de la société de l’information et de ses acteurs.

Cette infrastructure reliera le Maroc à l’Europe du Sud, connectant Nador à Marseille. Elle permettra de répondre à la croissance constante du trafic fixe et Internet et elle offrira des chemins de connectivité diversifiés et sécurisés aux clients de inwi, particuliers et professionnels.

Acteur engagé pour l’inclusion numérique au Maroc, inwi participe activement au renforcement de l’attractivité économique et à la souveraineté numérique du pays. Ce partenariat avec Medusa Submarine Cable System témoigne de l’engagement continu de l’opérateur global à fournir des solutions innovantes et sécurisées pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, tout en contribuant au développement de l’écosystème numérique marocain.

Aussi, à travers cet investissement, inwi participe à la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation et de souveraineté numérique, visant à positionner le Maroc comme un hub technologique majeur de l’Afrique.