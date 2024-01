En vidéo : la nouvelle plateforme logistique de BLS comme si vous y étiez

Confortant son positionnement en tant que Full Logistics Service Provider, Buildings & Logistic Services (BLS) vient de lancer les travaux de construction de sa nouvelle plateforme logistique à Tit Mellil (Casablanca).

Grâce à cette nouvelle plateforme, la capacité de gestion de BLS atteindra 250.000 positions palettes. En outre, la filiale de H&S Invest Holding et de STOA a procédé à l’acquisition de Marbar Logistics et Advisor Logistics, consolidant ainsi son leadership en tant qu’opérateur logistique end to end au Maroc.

Dotée des dernières technologies de pointe, cette plateforme logistique sera érigée sur une superficie de 51.500 m², dont 39.000 m² construits, et comprendra 55 quais d’une capacité de stockage globale de 69.000 positions palettes.

La nouvelle plateforme, qui sera opérationnelle à partir de décembre 2024, se démarquera par son adoption des dernières technologies et des systèmes d’information WMS et TMS.

«Ces technologies nous permettront de créer de la valeur pour nos clients à travers des solutions intégrées et clés en main», a indiqué Anass Moutaoukil, DG Opérations de BLS.

La mise en place de cette plateforme ultra-moderne, dotée de 69.000 positions palettes, boostera la capacité de stockage de Buildings & Logistic Services qui atteindra le cap de 250.000 positions palettes.

«La plateforme de Tit Mellil sera connectée aux réseaux autoroutiers et sera la plus grande d’un seul tenant du Royaume. Sa réalisation a été confiée en built & suit à l’entreprise Gidna qui la livrera en décembre 2024», a indiqué, pour sa part, Reda Quermane, DG Asset Management de BLS.

À noter par ailleurs que le financement de la nouvelle plateforme de BLS est opéré par un consortium BERD et BMCI.