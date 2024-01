MTA 2024 : Hamid Bentahar élu « Leader de l’Année » du Tourisme

La première édition des Morocco Tourism Awards s’est tenue ce mardi 16 janvier 2024 à Rabat. 14 acteurs du tourisme et institutions exerçant dans le secteur ont été primés. Le jury, composé de Patrons de Presse a sacré Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme & Président d’Accor Gestion Maroc, Leader de l’Année.

La première édition des « Morocco Tourism Awards » s’est tenue ce mardi 16 janvier à Rabat. Initiés par le média spécialisé Tourisma Post et portés par un certain nombre de médias partenaires, les « Morocco Tourism Awards » ont récompensé les acteurs, destinations et institutions du tourisme qui ont été les plus actifs en 2023, qui se sont démarqués par leur créativité et leur engagement et qui participent ainsi au rayonnement de la marque touristique Maroc aussi bien au niveau national qu’international. L’évènement a été réhaussé par la présence de Monsieur André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie.

14 prix ont ainsi été décernés. Hamid Bentahar a ainsi reçu le Prix de « Leader du Tourisme de l’Année ». Une consécration pour récompenser Hamid Bentahar pour son engagement associatif en tant que Président de la Confédération Nationale du Tourisme et en tant que Président d’Accor Gestion Maroc. Deux institutions où Hamid Bentahar a démontré son leadership, sa capacité à mobiliser les équipes, à déceler les compétences et à les aider à s’épanouir dans leur environnement professionnel qui est le tourisme.

« Cette année 2023 reste une année exceptionnelle malgré le contexte national et international de fin d’année. Le secteur et les professionnels du tourisme ont prouvé une grande résilience et nous avons pu observer des résultats records en comparaison avec l’année 2019 qui reste la meilleure année du tourisme marocain. Ceci prouve la capacité du Maroc à se mobiliser et prouve également que la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, a permis de faire du Maroc un modèle régional et continental. Aujourd’hui est un jour de gratitude et de reconnaissance pour toutes celles et ceux qui contribuent à faire de ce secteur un secteur créateur d’emplois, porteur d’espoir et levier pour le développement durable de notre pays », a déclaré Hamid Bentahar.