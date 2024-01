Infobip classé premier fournisseur de CPaaS au monde par Metrigy

La plateforme mondiale de communications cloud Infobip vient d’être classée premier fournisseur de services de communication (CPaaS) par le rapport CPaaSMetriRank réalisé par l’entreprise d’analyse Metrigy. Ce rapport identifie les dix principaux acteurs du marché mondial du CPaaS et les évalue tous selon des critères bien spécifiques tels que la part de marché, les données financières, la gamme de produits, le sentiment client et la réussite commerciale.

Infobip a été classé en tête de ses concurrents après avoir obtenu la note maximale en matière de sentiment client, de réussite commerciale et de gamme de produits. Les scores de sentiment client et de réussite commerciale des clients de Metrigy ont été établis selon les résultats de l’enquête annuelle menée par l’entreprise d’analyse auprès de 1 695 entreprises en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

S’exprimant à ce propos, Diane Myers, analyste principale responsable des rapports MetriRank chez Metrigy, a déclaré : « Infobip arrive en tête de notre premier rapport CPaaSMetriRank. Il obtient ainsi les meilleurs scores en matière de gamme de produits et de sentiment client. Avec une forte présence en Europe, au cours des deux dernières années, Infobip a étendu sa portée mondiale et ses capacités grâce à des acquisitions clés ».

De son côté, Silvio Kutić, PDG d’Infobip, a déclaré : « cette reconnaissance exprimée par Metrigy à notre égard et qui nous classe premier fournisseur de CPaaS au monde, démontre toute l’étendue et la profondeur de nos capacités, mais aussi toute la qualité de notre engagement client. De plus, et comme le souligne Metrigy, l’intelligence artificielle devient de plus en plus cruciale. A ce titre, je tiens à signaler que nous avons opéré des investissements conséquents dans l’objectif de fournir des produits et des services innovants gérés par l’IA et qui répondent parfaitement aux besoins commerciaux très évolutifs de nos clients ».

« Avec une prévision de croissance du marché du CPaaS estimée à 16,1 milliards de dollars à l’horizon 2027 selon Metrigy, nous continuerons toujours autant à innover afin de consolider notre position en tant que principale plateforme de communication omnicanale », indique-t-il.