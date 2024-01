COTY 2024: quelle sera la voiture de l’année au Maroc ? (VIDEO)

L’Aivam (Association des importateurs de véhicules au Maroc) vient de donner le départ de la cinquième édition de COTY Morocco (“Car Of The Year”), mouture locale de la récompense automobile la plus convoitée de la planète.

Composé de 12 membres, le jury de cette édition a sélectionné 7 finalistes parmi les 14 nouveautés alignées sur le “grid”, puis procédé dans la foulée à un second écrémage pour déterminer le successeur du Kia Sportage, sacré en 2023.

COTY Morocco est de retour. La Voiture de l’année 2024 au Maroc sera révélée le 23 janvier, au terme d’un processus qui a vu les 12 membres du jury (journalistes et experts spécialisés dans l’automobile) passer au tamis, les jeudi 11 et vendredi 12 janvier prochains, dans le cadre d’essais statiques et dynamiques, les candidates en lice cette année en se basant sur des critères de sélection “restylés”, revus par rapport aux éditions précédentes.

Cette année, ce sont l4 nouveautés “stricto sensu” (pas des modèles restylés), introduites sur notre marché en 2023 et s’y affichant à partir de 400.000 DH HT (ou 480.000 DH TTC), qui en découdront pour inscrire leur nom au palmarès de ce prix, aux côtés du Kia Sportage, couronné en 2023, et des trois autres COTY, la Citroën C4 (2022), le Ford Kuga (2021) et la Volvo S60, consacrée lors de l’édition originelle. Ce sont 9 marques qui croiseront le fer puisque quatre d’entre elles ont placé chacune deux modèles de leur line-up, tandis qu’une cinquième prend part à cette édition avec trois modèles. Signalons, par ailleurs, la présence de six candidates chinoises (contre cinq européennes, deux coréennes et une japonaise), mais aussi celle de quatre modèles “zéro émission à l’échappement », les BYD Atto 3, Dacia Spring, Geely Geometry C et MG 4. Voici la liste des 7 véhicules finalistes (par ordre alphabétique) :

• BYD Atto 3

• Cupra Formentor

• Dacia Spring

• Geely Coolray

• Honda CR-V

• MG 4

• Renault Arkana

L’Aivam, qui a “importé” ce concours automobile prestigieux en 2020 et qui a su en faire un événement incontournable dont l’objectif premier est de garantir transparence et équité pour toutes les marques prenant part au COTY Morocco.