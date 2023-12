Hassouni Abderrazzak : “ Notre approche d’amélioration s’inscrit dans le long terme”

Hassouni Abderrazzak

Directeur de Dar Al Amane

Élu Service Client de l’Année pour la troisième fois consécutive, Dar Al Amane capitalise sur son savoir-faire dans le domaine de la relation client et répond aux attentes de ses clients. Ces derniers sont placés au centre de toutes les initiatives, de la conception des offres, en passant par la définition des processus et parcours commerciaux.

C’est votre 3e fois. Comment y êtes-vous parvenus ?

Nous sommes honorés de recevoir cette distinction pour la troisième année consécutive. Cela représente une consécration et une reconnaissance des efforts continus déployés par nos équipes, tant au sein du réseau que du siège, pour répondre de manière professionnelle et adaptée aux besoins de nos clients particuliers, professionnels et entreprises. Depuis le lancement de notre activité sur le marché des banques participatives il y a six ans, Dar Al Amane a fait de la qualité de service le pilier central de sa stratégie. Cela a été crucial pour gagner la confiance de nos clients, en leur offrant une prestation de qualité et en établissant une relation bancaire de proximité. Pour cette édition, nous avons capitalisé sur les points forts des précédentes et nous avons travaillé ardemment pour améliorer les aspects où nous avions été en retrait.

Comment mobilisez-vous les équipes autour de ce projet ?

Nous le plaçons au centre de toutes nos initiatives, que ce soit dans la conception de nos offres, la définition de nos processus et parcours commerciaux, ou en tant que pilier essentiel de notre culture d’entreprise. Il représente une véritable raison d’être que nous inculquons quotidiennement à nos collaborateurs. L’adhésion de nos équipes à cette culture transparaît clairement dans les excellents résultats que nous avons obtenus lors de l’évaluation de la gestion de la relation client au sein des agences de notre réseau, que ce soit lors des contacts commerciaux physiques ou à distance. En cette occasion, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à nos équipes pour leur engagement et leurs contributions remarquables.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

L’évolution continue de notre service à la clientèle s’inscrit dans une démarche dynamique, étant donné que les évolutions de notre activité et les changements de comportement de nos clients sont des tendances qui se poursuivront. En conséquence, notre orientation est résolument axée sur la poursuite de notre quête constante de solutions innovantes en faveur de nos clients. Notre engagement est de leur offrir une expérience de qualité exceptionnelle au quotidien. Ainsi, notre approche d’amélioration continue s’inscrit dans une perspective à long terme, visant à maintenir notre positionnement en tant que créateurs d’expériences exceptionnelles, adaptées et avant-gardistes.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO