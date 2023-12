Abdesslam Rhnimi: “Nous accompagnons les Marocains dans leur mobilité”

Abdesslam Rhnimi

Directeur général

Élu Service Client de l’Année Maroc pour la septième année consécutive, TotalEnergies Marketing Maroc œuvre chaque jour à proposer à chacun de ses clients une expérience humaine incomparable.

Quels sont les éléments qui ont permis à TotalEnergies de remporter le prix du service client de l’année au Maroc pour la septième fois consécutive ?

Chez TotalEnergies Marketing Maroc, nous nous sommes toujours engagés à être le partenaire de confiance qui accompagne les Marocains dans leur mobilité. Aujourd’hui, nous sommes fiers de remporter ce prix dans la catégorie «Services aux automobilistes», pour la septième année consécutive. Nous profitons de cette occasion pour remercier nos clients, pour toute la reconnaissance et la confiance durablement installées ainsi que pour leur accompagnement dans la nouvelle vision de l’entreprise : devenir un acteur majeur de la transition énergétique. TotalEnergies Marketing Maroc a pour principale mission de proposer à chacun de ses clients une expérience humaine incomparable. Nos collaborateurs travaillent, chaque jour, pour répondre au mieux à leurs besoins en étant au plus près d’eux. L’opération «Dyafa 2023», la campagne estivale pour les Marocains du Monde, qui se traduit par le déploiement d’un dispositif visant à tisser et entretenir des liens durables avec les MDM, fait ainsi pleinement partie de cette approche. La Customer Week est également une excellente occasion de pouvoir apporter une nouvelle fois la preuve de notre orientation client. Pendant toute une semaine, l’ensemble de nos collaborateurs sont mobilisés pour aller à la rencontre de nos clients, dans tout le réseau de nos stations-service, afin de les célébrer et de leur exprimer notre gratitude pour leur fidélité.

En quoi les retours des clients ont-ils contribué à façonner les pratiques de service client chez TotalEnergies, et quelles initiatives spécifiques ont été mises en place pour cette réussite continue ?

Afin de renouveler chaque année la confiance que nos clients nous témoignent, nous nous engageons à les écouter et à comprendre leurs besoins et leurs attentes pour mieux y répondre. Nous prenons le soin de bien étudier les différentes interactions avec eux via les canaux de contact que nous mettons à leur disposition : des réseaux sociaux jusqu’au centre de relation clients, nous veillons à apporter des réponses rapides et concises. C’est essentiel dans la mesure où nos clients représentent les ambassadeurs de notre marque et sont les mieux placés pour partager le meilleur de leur expérience. Et ce n’est pas tout ! Nous travaillons constamment pour améliorer encore cette relation et consolider l’image de TotalEnergies Marketing Maroc auprès de nos clients, affirmant ainsi notre engagement de poursuivre cette démarche continue de progrès qui est au cœur de notre stratégie !

La rédaction / Les Inspirations ÉCO