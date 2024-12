TotalEnergies. Abdesslam RHNIMI: “Nous confirmons notre stratégie centrée sur l’excellence client”

ABDESSLAM RHNIMI

Directeur Général

Pour la huitième année consécutive, cette entreprise est honorée du titre d’Élu Service Client de l’Année, une récompense qui témoigne de l’efficacité de sa stratégie et de l’engagement collectif de ses équipes. Forte de cette reconnaissance, elle réaffirme son ambition d’améliorer en continu ses services, tout en plaçant la satisfaction client au cœur de ses priorités. Découvrez comment ce titre nourrit sa vision et renforce la confiance de ses clients. Comment ressentez-vous cette nouvelle consécration ?

TotalEnergies Marketing Maroc est particulièrement fière d’être une nouvelle fois et pour la 8e année consécutive Élu Service Client de l’année dans la catégorie des service aux automobilistes. Cette distinction témoigne à nouveau de la confiance que nos clients nous accordent. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés ! Elle reflète aussi bien sûr le travail collectif et l’engagement de nos équipes pour toujours mieux répondre à leurs besoins. L’excellence en matière de service client est au cœur de nos priorités, comme en témoignent également les campagnes que nous avons conduites cette année, qu’il s’agisse de Dyafa 2024 ou de la Customer Week, pour n’en citer que deux exemples.

Estimez-vous que ce titre ait renforcé le sentiment d’appartenance au sein de vos équipes ?

Indéniablement. Cette reconnaissance valorise leurs efforts collectifs et favorise aussi leur cohésion. Un prix comme celui-ci agit comme un catalyseur. Il donne aux collaborateurs un objectif commun supplémentaire et renforce leur fierté d’appartenir à une entreprise qui reconnaît leur travail. Nos équipes se sentent ainsi encore plus motivées et savent que leur contribution fait la différence.

En quoi ce titre influence-t-il votre stratégie globale ?

Ce titre vient conforter notre stratégie et notre positionnement : être proche de nos clients et les accompagner dans leur transition énergétique. Cela nous encourage à nous investir sans relâche dans l’amélioration continue de nos produits et services, ce qui va de pair avec l’importance particulière que nous accordons à la culture de la performance, de même bien sûr qu’à l’innovation. À nouveau, merci à tous nos clients ! C’est à vous que nous devons ce prix ! C’est pour vous que toutes nos équipes continueront de se mobiliser chaque jour, pour toujours mériter votre confiance !

La rédaction / Les Inspirations ÉCO