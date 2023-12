Belkhati Noreddine : “La qualité de la relation client est au cœur de notre business modèle”

Belkhati Noreddine

Secrétaire général

Alliance Darna fait son entrée dans le palmarès de «Élu Service Client de l’Année Maroc 2024», et récompense ainsi les efforts de l’ensemble des équipes Alliances déployés depuis plus de 25 ans d’existence.

Bravo pour cette première consécration ! Comment y êtes-vous parvenus ?

Tout d’abord, nous sommes honorés par cette élection qui récompense les efforts de l’ensemble des équipes Alliances déployés depuis plus de 25 ans d’existence. Offrir la meilleure expérience client est un des objectifs quotidiens que notre groupe s’engage à atteindre dans le but de fidéliser notre clientèle actuelle et de maintenir le même niveau sur le long terme. Chez Alliances, nous déployons depuis de nombreuses années des efforts considérables dans l’écoute active des clients, la proactivité, la personnalisation du traitement en fonction de nos cibles, la formation continue de nos ressources humaines et l’utilisation judicieuse de la technologie.

C’est un secteur particulier où un aspect fondamental de la vie du itoyen est en jeu, quelles ont été les principales clés de ce succès ?

Il est vrai que le secteur immobilier touche une étape importante dans la vie de chaque individu, qui est celle de l’acquisition d’un bien que ce soit pour une résidence principale, secondaire ou en investissement ; c’est pour cela que la qualité de la relation que nous tissons avec nos clients est au cœur de notre business modèle. En effet, nous veillons chaque jour à ce que l’ensemble de nos équipes offrent un service d’une qualité irréprochable et répondent aux besoins particuliers de chaque type de clientèle pour les accompagner tout au long du processus d’acquisition. Pour cela, nous nous assurons de maintenir une communication continue, transparente et personnalisée avec nos clients, de gérer les demandes avec réactivité par des équipes expertes dans leurs domaines, et de garantir une gestion efficace du service après-vente post acquisition. Naturellement, nous faisons intelligemment appel aux nouvelles technologies pour conserver la traçabilité de l’ensemble du processus et poursuivre le programme d’amélioration continue basée sur des indicateurs précis.

Comment comptez-vous vous maintenir ce niveau de performance ?

Cette première consécration représente un booster indéniable dans le développement de la stratégie que notre groupe déploie depuis des années, l’objectif à ce stade est d’améliorer notre niveau de performance en digitalisant nos processus et de consolider nos acquis pour maintenir notre position sur le marché. Conscients que la relation client est essentielle au succès et à la pérennité de notre entreprise, nos équipes et partenaires continueront à travailler main dans la main pour créer les synergies nécessaires au développement de la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO