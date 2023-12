Belouali Amine : “Nous allons continuer à investir dans des solutions technologiques innovantes”

Belouali Amine

Directeur Développement & Qualité Groupe

Dévouement, innovation et adaptabilité sont les clés de la réussite de Locafinance dans le domaine de la relation client. L’opérateur a été élu pour la deuxième année consécutive et démontre ainsi un engagement fort envers ses clients.

Comment les équipes Locafinance ont-elles réussi à maintenir ce niveau de performance pour remporter ce prix prestigieux une deuxième fois ?

Les équipes Locafinance ont pu réaliser cet exploit pour la deuxième année consécutive grâce à une combinaison efficace de dévouement, d’innovation et d’adaptabilité. En dépit des défis, notamment l’intégration réussie d’un concurrent, notre engagement envers une culture axée sur le client est demeuré inébranlable. L’amélioration continue des compétences du personnel à travers des programmes de formation, conjuguée à l’intégration de technologies de pointe pour optimiser nos opérations, a constitué une approche globale qui a répondu de manière efficace aux attentes élevées de nos clients.

Quelles initiatives spécifiques avez-vous mises en œuvre ?

Dans un contexte d’expansion, Locafinance a intensifié ses efforts en matière de formation du personnel afin d’assurer une uniformité dans l’approche axée sur le client. Des protocoles opérationnels ont été adaptés pour accueillir la diversité résultant de l’acquisition, tout en préservant notre engagement envers une communication transparente et une résolution efficace des problèmes. La technologie a joué un rôle clé, avec des investissements ciblés dans des solutions innovantes pour optimiser l’efficacité des opérations et garantir une expérience client sans heurts. Les équipes ont été renforcées pour faciliter un dialogue constant, démontrant ainsi notre engagement à comprendre et à répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

En quoi cette distinction impacte-t-elle la stratégie future de Locafinance en matière de relation client ?

La reconnaissance consécutive renforce notre positionnement dans le secteur, attestant de notre capacité à maintenir une qualité de service inégalée malgré les changements significatifs. Pour l’avenir, Locafinance entend capitaliser sur cette distinction en réaffirmant son engagement envers une approche client personnalisée et innovante. Dans le cadre de notre stratégie à venir, nous allons continuer à investir dans des solutions technologiques innovantes pour rester à la pointe de l’efficacité opérationnelle tout en préservant notre approche humaine, pour garantir une continuité dans l’excellence du service avec l’objectif constant d’anticiper et de répondre aux besoins changeants de notre clientèle, cimentant ainsi notre position en tant que référence dans le domaine de la location de voitures longue durée.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO