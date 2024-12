Locafinance. BELOUALI Amine : “Trois distinctions consécutives pour un service client d’exception”

BELOUALI Amine

Directeur Développement & Qualité Groupe

Pour la troisième année consécutive, Locafinance est élu Service Client de l’Année dans la catégorie Location Longue Durée (LLD). Une distinction d’autant plus significative qu’elle s’inscrit dans une année marquée par des transformations majeures, notamment l’acquisition d’un acteur clé du secteur.

Comment accueillez-vous cette distinction ?

Merci pour vos félicitations ! Remporter le prix Élu Service Client de l’Année dans la catégorie Location Longue Durée (LLD) pour la troisième année consécutive est une immense fierté pour toute l’équipe Locafinance. Ce trophée, qui couronne une année marquée par des défis importants, notamment l’acquisition d’un acteur majeur de la LLD cette année, reflète notre capacité à maintenir un service irréprochable malgré les changements organisationnels et humains.

C’est une reconnaissance du travail exceptionnel de nos équipes, qui ont su préserver la proximité et la qualité de relation avec nos clients. Ce prix est un symbole fort de confiance et d’excellence, alors que notre groupe vient tout juste de souffler ses 60 bougies !

En quoi l’obtention de ce titre impactera votre vision future en matière de service client ?

Ce prix est une confirmation que, même dans un contexte de transformation, l’excellence du service client reste au cœur de notre ADN. L’intégration d’un acteur clé de la LLD cette année nous a permis d’enrichir notre expertise et d’étendre nos capacités, sans jamais compromettre la qualité de nos services. Cela renforce notre ambition de rester à l’avant-garde des attentes clients en innovant continuellement et en développant des solutions sur mesure. Nous allons continuer à investir dans la formation de nos équipes et l’amélioration de nos outils pour garantir une expérience client fluide et humaine, quelles que soient les évolutions de notre organisation.

Est-ce un objectif que vous intégrerez à vos plans à long terme ?

Tout à fait. Chez Locafinance, notre ambition de devenir une référence durable en matière de satisfaction client se renforce grâce à des distinctions telles que Élu Service Client de l’Année. Au fil des années, cette reconnaissance a non seulement consolidé notre position sur le marché, mais elle a également favorisé la mise en place de synergies bénéfiques pour nos clients.

Ce prix n’est pas une fin en soi, mais un engagement pour l’avenir : continuer à exceller face aux évolutions du marché et à placer nos clients au cœur de nos décisions stratégiques. Nous nous engageons à perpétuer cette distinction en faisant de chaque interaction une preuve tangible de notre dévouement envers eux.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO