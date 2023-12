Ismail ET TAHIRI : “Nous allons maintenir notre position de leader”

Ismail ET TAHIRI

Directeur général

Opérant dans le domaine du transit, Puerto Transit s’engage à maintenir son niveau de performance en matière de service client, à innover et à s’adapter aux besoins changeants de ses clients.

Félicitations pour l’obtention de ce premier titre ! Comment vivez-vous cette reconnaissance ?

Remporter le titre «Élu Service Client de l’année Maroc 2024» représente une première dans le secteur, c’est une source de fierté et de satisfaction pour toute l’équipe PUERTO TRANSIT, c’est le fruit de notre engagement constant envers l’excellence depuis 1994. Cette distinction confirme notre conviction que nous sommes sur la bonne voie pour offrir un service client exceptionnel. Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité qui accompagne ce titre et nous nous engageons à maintenir notre niveau de performance en matière de service client, à innover et à nous adapter aux besoins changeants de nos clients. En résumé, cette reconnaissance renforcera notre détermination à exceller dans notre domaine et maintenir notre position de leader.

Étant dans le secteur spécifique du transit, comment parvient-on à atteindre un niveau de performance exceptionnel en matière de service client ?

PUERTO représente l’acronyme de nos valeurs fondamentales qui sont le socle de notre excellence. Proactivité : notre expertise nous permet d’agir de manière proactive pour répondre aux besoins de nos clients. Union : nous croyons en la force de l’unité et nous valorisons nos liens humains internes et externes. Engagement : notre dévouement envers nos clients et nos services est notre priorité absolue. Rigueur : nous appliquons des normes strictes et une rigueur méticuleuse qui s’affirme par la confiance de nos clients. Transparence : nous veillons à ce que nos clients soient rassurés tout au long du process. Objectif : Nous sommes guidés par des objectifs clairs pour fournir des résultats exceptionnels. PUERTO incarne cette combinaison de valeurs qui définissent notre quête permanente d’excellence dans tout ce que nous entreprenons.

Quelle stratégie avez-vous l’intention de mettre en place pour maintenir cette position ?

PUERTO TRANSIT envisage d’élaborer sa relation de confiance avec ses clients en passant d’un prestataire de service de qualité à un partenaire prépondérant et influençant dans leurs décisions stratégiques. Et ce, en investissant dans notre capital humain, notre système d’information et en consolidant nos relations avec nos partenaires (autorités douanières, prestataires logistiques…) qui viennent perfectionner notre promesse d’intégralité.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO