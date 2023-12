S.M.A.R.T. Tourism Day : regards croisés sur l’entrepreneuriat touristique à Agadir

La première édition de l’événement S.M.A.R.T. Tourism Day, qui s’est tenu à l’hôtel The View à Agadir le 12 décembre 2023, a tenu toutes ses promesses. Cet événement, salué unanimement par l’ensemble des intervenants et des participants, a marqué l’engagement des acteurs de l’écosystème touristique régional et notamment de la chaîne de valeur entrepreneuriale de la destination Agadir Souss Massa.

Cette première édition, organisée par la Souss Massa Accompagnement et Renforcement des TPME en Tourisme, a illustré l’alliance de l’entrepreneuriat et de l’innovation en tourisme. Ce sont plus de 300 participants qui sont venus s’inspirer des expériences et expertises de près d’une cinquantaine d’intervenants régionaux, nationaux et internationaux venant de France, Espagne, Suisse, Etats-Unis et Canada…

La journée du S.M.A.R.T. Tourism Day a ainsi été dense en activités, avec des tables-rondes, des conférences, des masterclasses et la signature de conventions. Les thématiques abordées correspondaient aux piliers du Plan de Développement Régional Souss Massa et de la feuille de route nationale du tourisme.

La journée a été ponctuée de nombreuses discussions sur les défis et les clés de réussite de l’entrepreneuriat, de l’investissement et du financement, de l’innovation, de la transformation digitale, du design d’expérience touristique ainsi que de la contribution des acteurs institutionnels dans la viabilité des projets touristiques. Chaque expert international a pu apporter de nouvelles perspectives et a pu inspirer les entrepreneurs de la région Souss Massa à créer de nouveaux services et produits touristiques pour répondre aux enjeux du tourisme et être en adéquation avec les attentes des voyageurs.

Les allocutions officielles furent l’un des points forts de la journée. Saaïd Amzazi, Wali de la région Souss Massa, a d’abord pris la parole, mettant en exergue les efforts déployés au niveau régional pour renforcer le secteur touristique et son impact positif sur le développement économique local. Il a également repris les mots de Sa Majesté le roi Mohammed VI : « que la façade Atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d’intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international ».

Madame Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a, par la suite, fait une allocution en soulignant l’importance cruciale de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans la dynamisation du tourisme régional notamment à travers les TPE et PME d’animation touristique. Monsieur Karim ACHENGLI, Président de la région, a ensuite partagé sa vision et ses stratégies pour promouvoir la région Souss Massa, une destination touristique de premier plan tout en exposant ses défis majeurs. Enfin, Imad Barrakad, Directeur général de la SMIT, a clôturé les allocutions officielles, offrant un aperçu sur les grandes lignes directrices définies par la feuille de route nationale du tourisme, notamment pour la région Souss Massa ainsi que le rôle dont S.M.A.R.T. Tourisme/SDR TPME touristiques est investie pour le développement des TPE-PME touristiques dans la région.

L’événement a été un moment de partage d’expériences, de bonnes pratiques, de visions et d’outils innovants pour les investisseurs, bailleurs, entrepreneurs, et experts nationaux et internationaux de l’innovation touristique. Comme Hassan Aboutayeb, Directeur général de S.M.A.R.T. Tourisme, l’a souligné : « cette conférence-forum internationale a donné l’opportunité d’explorer tous les instruments d’appui et d’accompagnement régionaux à destination des opérateurs touristiques. Elle a aussi permis d’identifier de nombreuses possibilités d’innovation dans un secteur en constante évolution. En parallèle, elle a mis en avant ces hommes et ces femmes, entrepreneurs, porteurs de projets ou investisseurs, qui façonnent l’avenir du tourisme dans la région Souss Massa ».

Signature de conventions

Lors de cet événement, trois conventions ont été signées. La première d’entre elles a officialisé une alliance entre S.M.A.R.T. Tourisme et le Centre Régional d’Investissement (CRI-SM) dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement des TPME touristiques de la région Souss Massa, à travers des actions qui permettront de promouvoir l’investissement touristique mais également d’encourager les projets innovants.

La seconde convention a été signée entre S.M.A.R.T. Tourisme et Attijariwafa bank afin, entre autres, d’accompagner les TPME touristiques pour l’accès aux financements bancaires et à l’espace Dar Al Moukawil.

La troisième convention a été conclue entre S.M.A.R.T. Tourisme et Open Tourism Lab (OTL) – France dans le cadre d’un projet de partenariat touchant plusieurs volets.