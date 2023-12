Vente en ligne: la vision de Renault Maroc (VIDEO)

S’il n’est pas encore un réflexe, le recours à internet pour acheter sa voiture commence à se démocratiser. Une vente sur dix est désormais réalisée par ce biais. Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation d’Adil Bennani, DG d’Auto Nejma et président de l’AIVAM, Mohamed Bennani, directeur général de Renault Maroc, Youssef Chraïbi, CEO d’Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, et Jalal Benabdouh, fondateur de Seven.

«Notre devoir est de donner au client le choix de la manière dont il veut nous contacter. Tous les choix sont possibles, l’important est qu’il puisse nous approcher selon tous les canaux qu’il souhaite», affirme le directeur de la marque Renault au Maroc. Encore faut-il savoir bien les capter. C’est à ce niveau-là qu’il faut faire des efforts. C’est tout le mindset qu’il faut faire évoluer puisqu’il s’agira de faire comprendre aux forces de vente de réserver le même traitement à un client qui se présente dans le showroom et celui qui opte pour internet. Mohamed Bennani affirme que la tendance est à l’amélioration en la matière. Il faut dire que l’enjeu est important puisque qu’une vente sur dix de la marque au losange provient du digital.

«Cette tendance devrait se poursuivre», se projette Bennani. Le développement de la digitalisation du parcours client ne signifie pour autant pas la fin des réseaux de distribution. «Il n’est pas question, chez Renault, de nous passer de nos concessions. Il est loin le jour où nous allons vendre toutes nos voitures par internet», rétorque le directeur de la marque au losange. Seuls les formats devraient changer.