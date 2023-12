Digital: comment Outsourcia accompagne Mercedes et Renault au Maroc (VIDEO)

S’il n’est pas encore un réflexe, le recours à internet pour acheter sa voiture commence à se démocratiser. Une vente sur dix est désormais réalisée par ce biais. C’est pour débattre du sujet que Les Inspirations ÉCO ont organisé une table ronde qui a connu la participation d’Adil Bennani, DG d’Auto Nejma et président de l’AIVAM, Mohamed Bennani, directeur général de Renault Maroc, Youssef Chraïbi, CEO d’Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, et Jalal Benabdouh, fondateur de Seven.

Pour un meilleur traitement de ces demandes, les constructeurs externalisent des services auprès de spécialistes de la relation client. C’est le cas d’Outsourcia qui accompagne Mercedes Benz et Renault au Maroc dans la transformation digitale de leur parcours client.

«Nous intervenons sur deux grands métiers», explique Youssef Chraïbi. Et d’énumérer, il y a la partie vente avec la génération de leads. Le fondateur d’Outsourcia observe une importante transformation du marketing dans l’automobile. «Aujourd’hui, les marques ne sont plus uniquement à la recherche de la notoriété, elles sont en quête de leads avec une approche plus héroïste leur permettant de générer des opportunités et de les transformer au mieux», souligne le président de la Fédération des outsourceurs.

C’est aussi au niveau de la transformation qu’interviennent les centres d’appels qui doivent être très réactifs pour convertir le lead en acte d’achat. Ils disposent, pour ce faire, d’outils efficaces comme ceux permettant la personnalisation de masse, en l’occurrence les configurateurs. Les outsourceurs interviennent également sur toutes les autres fonctions support. «L’essentiel dans tout cela est qu’il faut tout proposer au client et ne rien lui imposer», résume Youssef Chraïbi.